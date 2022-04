Flatbewoners ook tijdens Pasen nog de dupe van kapotte lift: "Een groot schandaal"

Na vijf weken zou de lift van de flat aan de Europaboulevard in Alkmaar vandaag eindelijk gerepareerd zijn. Maar niets is minder waar. "Hij doet het nog steeds niet", vertelt bewoner Harrie Smit boos. Hij is totaal niet te spreken over verhuurder Woonwaard. En volgens die woningcorporatie kan het nog wel een week gaan duren.

NH Nieuws / Maurice Blaauw

Volgens Harrie werkt Woonwaard nergens aan mee en is ook de informatievoorziening niet goed. "Wanneer je ze belt kunnen ze niet helpen, of bellen ze niet terug", vertelt hij. "Het is dat de mensen die hier wonen elkaar een beetje helpen." Al vijf weken lang worden boodschappen voor bewoners die moeilijk naar buiten kunnen gehaald door buren die beter ter been zijn of door familieleden. "Het is schandalig hoe het hier gaat", roept Harrie. Tekst gaat verder onder de video:

Harrie vertelt dat de lift het niet doet - NH Nieuws

Ook bewoner meneer Beck (86) is boos: "Ik zit straks zes weken binnen opgesloten." Zijn vrouw doet de boodschappen. "Eén keer per dag ga ik met veel moeite naar de supermarkt en gebruik ik de traplift omhoog", aldus mevrouw Beck. Maar ook die traplift - die als noodoplossing geïnstalleerd is - doet het vaak niet. Mevrouw Beck demonstreert dat de lift op de laatste trap naar haar verdieping inderdaad niks meer doet. "Ik moet met een zware boodschappentas tree voor tree omhoog, dat is niet te doen." Ze heeft Woonwaard al gebeld over het probleem met de traplift, maar met een oplossing komen zij niet. "De hele situatie is een groot schandaal", vindt ze. Tekst gaat verder onder de foto:

Mevrouw Beck moet alles de trap op sjouwen

Dat de lift kapot is, heeft nog meer consequenties. "Ook bezorgers slaan ons over", aldus mevrouw Beck. "Pakketbezorgers bellen niet meer aan, maar gooien gelijk een kaartje in de bus met 'u was niet thuis'. Terwijl mijn man al wekenlang aan huis is gekluisterd", reageert ze verontwaardigd. Boven in de flat op de achtste verdieping zijn vier liftmonteurs hard aan het werk. Ook zij ondervinden hinder van de kapotte lift. "Alles moet omhoog gesjouwd worden en dat valt vies tegen. Ik snap wel dat de bewoners boos zijn", aldus een van de monteurs. Eerder zag NH Nieuws hoe het voor een bewoonster twintig minuten duurde om boven te komen. Kijk die video hieronder (tekst loopt door):

In de video zie je hoe lang het precies duurt voor de vervangende traplift boven is - NH Nieuws

Reactie Woonwaard "Wij vinden het heel vervelend voor de bewoners, en ze krijgen vandaag nog allemaal een brief waarin de situatie wordt uitgelegd. Hierin staat ook dat verwacht wordt dat de lift in de komende week gemaakt zal zijn." "Het is niet de bedoeling dat als iemand belt over dat foutieve of slechte werking van de traplift, deze niet gemaakt wordt. Dit probleem ga ik doorgeven", aldus Woonwaard.