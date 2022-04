Rolstoelers testen toegankelijkheid Egmondse winkels: "Drempel zo laag mogelijk"

Twintig winkels in Egmond aan Zee lieten woensdag hun zaak testen om te zien hoe begaanbaar hun winkel is voor rolstoelers. Het moet leiden tot betere toegankelijkheid van het winkelgebied voor mensen met een fysieke beperking. En daar moet volgens wethouder Erik Bekkering van de gemeente Bergen wat aan gebeuren. "We moeten de lat zo hoog en de drempel zo laag mogelijk leggen."

Volgens wethouder Erik Bekkering is iedereen welkom in de gemeente en hoort daarbij dat winkels voor iedereen toegankelijk zijn: "Bijvoorbeeld met een rolstoelvriendelijke inrichting. We steunen dit initiatief van MKB Toegankelijke Route daarom van harte. Vandaag is een mooi moment voor ons, en vooral voor mensen met een fysieke beperking, om aandacht te vragen voor toegankelijkheid in onze gemeente", aldus de wethouder tegen mediapartner Duinstreek Centraal.

De aandacht voor dit probleem is te danken aan het team MKB Toegankelijke Route en de BIZ Egmond aan Zee in samenwerking met de gemeente Bergen. Winkels en bedrijven krijgen na een bezoek van het projectteam van Ongehinderd gratis advies wat er beter zou kunnen. Het is een pilotproject van VNO-NCW en MKB Nederland. Winkels die goed toegankelijk zijn, komen op de website mkbtoegankelijkeroute.nl.