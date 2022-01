'Kleine paaltjes' voor veiliger fietspad Wilhelminabrug in rap tempo kapot gemaakt

De Wilhelminabrug is al een tijdje het gesprek in Zaanstad. In mei 2020 werd de vernieuwde brug geopend, maar vlak daarna gebeurde er meerdere ongelukken. De woordvoerder van de Fietsersbond, Sonja Puhl, liet toen weten dat ze het vervelend vonden niet betrokken te zijn bij het ontwerp van de brug.

Puhl: "De fietspaden zijn te smal, de randen zijn hoog, verder vormt de weg van fietsers en automobilisten op een gegeven moment een fuik en tot slot zit er een slinger in het fietspad."

Onverwacht

"De scherpe bocht is eruit", vertelt woordvoerder Lenny Beijerbergen van gemeente Zaanstad. Na de ongelukken is er onderzoek gedaan en een rapport gekomen van een onafhankelijk bureau met vier adviezen om de brug veiliger te maken. De kapotgemaakte attentiebakens zijn hier een onderdeel van.



Het vandalisme kwam volgens de woordvoerder onverwachts: "Wij hebben dit niet zien aankomen." De dader gaat op dit moment vrijuit. "Er zijn geen camerabeelden van de vernieling dus dat maakt het erg lastig."



De kapotte attentiebakens zijn ondertussen weggehaald en binnenkort worden er weer nieuwe geplaatst: "We gaan alle attentiebakens inkorten tot de halve hoogte. Ze worden daardoor minder kwetsbaar voor de aanvallen van vandalen. Mocht dit onvoldoende helpen dan moeten we kijken naar alternatieven."

Is de brug nu echt veilig?

Naast het repareren van de kleine paaltjes worden er ook nog kleine werkzaamheden, zoals dingen opvullen en het symbool van een fietspad, gedaan. De integrale veiligheidsscan, die na de vakantieperiode aan de Raad wordt gegeven, moet laten blijken dat de brug echt veilig is.