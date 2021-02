Als heg hergebruikte kerstbomen al na een maand omgetrokken of omvergereden

Er was bewust niet voor een vangrail gekozen, omdat mensen daardoor nog harder zouden rijden. Een eerder geplaatste haag was al kapotgereden. En nu zijn ook deze tijdelijke kerstbomen uit de grond getrokken of door automobilisten omvergereden. De bomen waren er gekomen op aanraden van omwonenden die door de capriolen vrezen voor hun leven. Ze durven niet met naam te reageren uit angst voor represailles, omdat de overtreders bekend zijn in het dorp. "Zij reageren heel agressief als zij op hun gedrag worden aangesproken."

Niet voor lange duur

Woordvoerder Willemijn van der Kolk van de provincie is teleurgesteld. "Het is helaas niet voor lange duur geweest. De bomen waren een tijdelijke oplossing - er zou op termijn een definitieve haag komen - en vooral bedoeld om aandacht te vragen voor het probleem. Dat is gelukt. Ze liggen voor nu veilig in de berm. Nu gaan we eerst proberen ze zo snel mogelijk terug te plaatsen en anders moeten we kijken naar een andere oplossing."