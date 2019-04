Dit zijn de drie gevaarlijkste verkeersplekken van Noord-Holland

HAARLEM - Twee weken lang kon iedereen de meest onveilige verkeerssituaties van de provincie letterlijk op de kaart zetten bij het Meldpunt Onveilig Verkeer. Dat werd met 1.181 meldingen en 7.953 stemmen massaal gedaan. De complete uitslag wordt op 3 mei bekendgemaakt, maar de top drie met de meest risicovolle plekken is al duidelijk.

Bovenaan de lijst staat de kruising van de Kick Smitweg met de Oudeweg in Haarlem. Deze oversteekplaats steekt met kop en schouders boven de rest uit: er werden negen meldingen gedaan en daar werd maar liefst 325 keer op gestemd. Sowieso wordt er veel geklaagd over de Oudeweg, want ook met de kruising met de Nijverheidsweg (vijf meldingen, dertien stemmen) zijn Haarlemmers niet tevreden.

Op de tweede plek staat het stationsplein ter hoogte van Zuidtangent in Heerhugowaard. Vier mensen plaatsten een melding op de kaart omdat ze dit een gevaarlijk kruispunt vinden en daar werd dan weer 173 keer op gestemd. Ook de spoorwegovergang even verderop wordt als gevaarlijk ervaren.

Onoverzichtelijk

Op de derde plek staat de Oudegracht ter hoogte van Klein Nieuwland in Alkmaar, met vijf meldingen en 162 stemmen. Volgens de melders is het daar onoverzichtelijk, terwijl auto's en brommers te hard rijden.

Op 3 mei komt de volledige uitslag van het Meldpunt Onveilig Verkeer. Dan wordt niet alleen aandacht besteed aan andere onveilige verkeerssituaties, maar ook aan hoe er gestemd is. Zijn er voornamelijk kruispunten genoemd? Hoeveel meldingen bevinden zich binnen de bebouwde kom? En voor welke verkeersdeelnemers zijn vooral gevaarlijke situaties gemeld?