LIVE NH Sport: NAC Breda - Telstar en FC Dordrecht - Jong Ajax

In de recente historie speelden beide clubs acht keer tegen elkaar en slechts één keer verloren de Amsterdamse beloften. Twee jaar geleden werd het 3-1. Brian Brobbey maakte destijds het enige doelpunt voor Jong Ajax. In de meest doelpuntrijke versie (2-5), het jaar ervoor, drukte Noa Lang met twee treffers zijn stempel op de wedstrijd.

Telstar zit juist in een goede reeks. Sinds de 3-0 thuisnederlaag tegen Heracles Almelo op 16 september is de ploeg van trainer Mike Snoei ongeslagen. Doordat er liefst vier keer een gelijkspel uitrolde, vertaalt zich dat alleen nog niet in een hoge klassering. De aftrap in het ongetwijfeld zeer goed gevulde Rat Verlegh stadion is om 20.00 uur. Erik-Jan Brinkman doet verslag.

Ook vorig seizoen vielen er veel goals. Het werd toen aan de Krommedijk 3-3. Kristian Hlynsson redde in blessuretijd met een benutte strafschop een punt voor Jong Ajax. De IJslandse middenvelder is dit seizoen basisspeler in het elftal van trainer John Heitinga, maar scoorde pas één keer. FC Dordrecht - Jong Ajax begint om 20.00 uur. Het wedstrijdcommentaar krijg je van Frank van der Meijden.

Uiteraard krijg je in NH Sport een voorbeschouwing op de eredivisietopper van zondag tussen Ajax en PSV en blikken we ook nog even terug op de 2-1 zege van AZ in de Conference League op Dnipro-1. NH Sport is er van 19.00 tot 22.00 uur. Presentatie: Edward Dekker en Robbert van den Heuvel.