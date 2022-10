Jong AZ haalt hard uit tegen NAC Breda, eerste driepunter tegen Brabanders

Het was in de zes eerdere ontmoetingen niet gelukt, maar Jong AZ versloeg NAC Breda vrijdagavond. Yusuf Barasi, Souleyman Allouch, Iman Griffith en Mexx Meerdink waren trefzeker: 4-0.

Jong AZ schoot uit de startblokken tegen NAC Breda. Peer Koopmeiners mocht in de basis starten en zag dat Yusuf Barasi over kopte. Het was Souleyman Allouch, die enkele minuten later een voorzet van Iman Griffith niet kon afronden. In de tegenstoot kregen de Bredenaren een gigantische kans via Jort van der Sande. Hij dwong Sem Westerveld tot een redding.

Doelman Roy Kortsmit moest op sierlijke wijze een schot redden van Fedde de Jong. Dat bleek een voorbode, want een minuut later was het Barasi die een schitterende aanval afrondde: 1-0. Uit een steekpass van basisdebutant Sem Dekkers werd de spits niet veel later opnieuw gevaarlijk. In het laatste gedeelte van de eerste helft kopte Van der Sande nog over.

Bekijk hieronder de schitterende openingsgoal van Jong AZ. Tekst gaat verder onder de tweet