'Avondje NAC' is zespuntenwedstrijd: "Grappig dat dure ploegen bij Telstar in de buurt staan"

Bij Telstar overheerst vooral het gevoel dat er de afgelopen weken meer in had gezeten. En dat is opvallend, want met een twaalfde plaats in de eerste divisie doen de Witte Leeuwen het behoorlijk. "We hadden misschien wel op de zesde of zevende plaats moeten staan", zegt trainer Mike Snoei.

Mike Snoei looft de instelling van Telstar - NH Sport / Stephan Brandhorst

De afgelopen twee wedstrijden speelde Telstar gelijk. Tegen Jong AZ (0-0) en FC Dordrecht (2-2) hielden de Velsenaren slechts een punt over. Inmiddels is de ploeg al zes wedstrijden op rij ongeslagen. "We zijn op de goede weg", gaat Snoei verder. De oefenmeester vindt wel dat zijn ploeg op zijn hoede moet zijn. "Elke week moeten wij messcherp te zijn om een bepaalde positie in stand te houden of te verbeteren."

Quote "We kunnen onze borst natmaken. Het wordt loodzwaar" telstar-trainer mike snoei

Snoei looft met name de mentalteit van de spelersgroep. "Ze willen ontzettend graag met een paar routiniers die de ploeg bij de hand nemen." Met Mitch Apau en Glynor Plet als aanjagers en een 'herboren' Anass Najah is de balans bij Telstar op orde. Avondje NAC In Breda staat vrijdagavond een zeer interessant 'Avondje NAC' te wachten voor Telstar. Beide clubs hebben op dit moment 17 punten uit 13 wedstrijden. De Brabanders hebben echter een iets beter doelsaldo. "Het is grappig om te zien dat al die dure ploegen bij ons in de buurt staan", zegt Snoei over de tegenstander van vrijdag. "Dat vind ik leuk, want daar zitten toch weer 15.000 en 20.000 mensen op de tribune, die enorm begaan zijn met hun club. We kunnen onze borst natmaken. Het wordt loodzwaar." Tekst loopt door onder de video.

Snoei: "Grappig dat dure ploegen in de buurt staan" - NH Sport / Stephan Brandhorst

De wedstrijd tussen NAC Breda en Telstar begint vrijdagavond om 20.00 uur. Tijdens de radio-uitzending van NH Sport is de wedstrijd live te volgen.