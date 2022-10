Telstar pareert snelle achterstand en pakt punt tegen FC Dordrecht

Het is Telstar niet gelukt om drie punten te pakken tegen FC Dordrecht. Na vijftig seconden namen de Schapenkoppen al de leiding, maar de Witte Leeuwen knokten zich goed terug. Uiteindelijk werd het 2-2 in Velsen-Zuid.

Voordat alle supporters hun plekje hadden gevonden, lag de bal al in het netje. Jaymillo Pinas klopte na vijftig seconden Ronald Koeman Jr. in de korte hoek. De doelman van Telstar zag er niet goed uit. Overigens was dat voor het eerst sinds 2014 dat FC Dordrecht scoorde bij Telstar. Dat goede gevoel kon snel weer de prullenbak in, want Tom Overtoom schoot schitterend raak: 1-1.

In de openingsfase kwamen de Witte Leeuwen zelfs op voorsprong via Glynor Plet. Het was zijn zevende goal tegen Dordrecht in zijn carrière. Christos Giousis was de aangever en kreeg enkele minuten later ook een kans. Zijn inzet werd net over het doel getikt door doelman Liam Bossin. Uit een schitterende pass van Anouar El Azzouzi maakte Pinas nog voor de rust zijn tweede treffer van de avond: 2-2.

