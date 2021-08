Supersub Gyliano van Velzen scoort twee keer en bezorgt Telstar een punt tegen NAC

Vanaf de eerste minuut had Telstar het lastig met de Bredanaars. De ploeg van trainer Andries Jonker kwam er niet uit en moest toestaan dat NAC de bal had. In de negentiende minuut kwam dat ook tot uiting in de score. Een razendsnelle counter kwam via voormalig Telstar-spits Ralf Seuntjens bij Pjotr Kestens terecht. Hij tikte bij de tweede paal eenvoudig binnen.

Niks te vertellen

Niet veel later was het al 2-0. Odysseus Velanas kon simpel doorlopen in de as van het veld en hij verschalkte doelman Trevor Doornbusch. In de eerste helft kon Telstar daar alleen een kopballetje van Glynor Plet tegenover zetten.

Telstar kwam na rust een stuk beter voor de dag. Zo waren er kansen voor Rein Smit en Tom Overtoom. Smit werd bediend door Rashaan Fernandes, maar van dichtbij kopte hij de bal in de handen van geboren Haarlemmer Nick Olij. Overtoom schoot net naast met een harde schuiver.

Twee keer Van Velzen

Het leek een lastig verhaal te worden, maar toen was daar Van Velzen. Hij kwam na 69 minuten in het veld en zorgde hoogstpersoonlijk voor de ommekeer. Eerst maakte hij de aansluitingstreffer met een lage schuiver op aangeven van Fernandes. En twee minuten voor tijd zorgde Van Velzen voor de gelijkmaker. De linkspoot kreeg de bal voor zijn voeten en zag de bal via een verdediger in het doel verdwijnen.

Er volgde een hectische slotfase met meerdere kansen voor NAC, maar met hangen en wurgen wist Telstar de 2-2 over de streep te trekken. Na twee wedstrijden heeft de ploeg van Jonker twee punten. Vorige week tegen FC Emmen eindigde het ook in een gelijkspel (1-1).

Opstelling Telstar: Doornbusch; Zakir, Molenaar (Aktas/75), Bensabouh, Berenstein, Blackson (Liesdek/75); Dijkstra (Fernandes/46), Van Doorm, Overtoom; Smit (Van Velzen/69), Plet