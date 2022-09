Kansenregen niet voldoende voor Telstar, Heracles Almelo slaat snoeihard toe

Het zat Telstar niet mee in de thuiswedstrijd tegen Heracles Almelo. De ploeg had weinig balbezit, maar creëerde ontzettend veel kansen. De Almeloërs sloegen echter keihard toe en wonnen door goals van Emil Hansson, Rigino Cicilia en Nikolai Laursen: 0-3.

Er was één wijziging in de basisopstelling van Telstar. Anwar Bensabouh, die uitblonk tegen Almere City, is de komende vier tot zes weken uitgeschakeld. Hij werd vervangen door Mihkel Ainsalu. Heracles begon sterker zonder grote kansen te creëren. Telstar kwam steeds beter in de wedstrijd en kreeg een gigantische mogelijkheid via Koen Blommestijn.

De aanvaller reageerde scherp uit een terugspeelbal van Heracles, maar doelman Michael Brouwer kon ternauwernood redden. Het was Blommestijn die even later ook gevaar stichtte. Zijn kopbal ging rakelings naast. Glynor Plet, de aanvoerder, leek Telstar na een halfuur op voorsprong te koppen. Zijn inzet werd net tegengehouden door Brouwer. Ondanks het aantal kansen was de stand bij de rust nog gelijk.

