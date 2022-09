Toekomst zwembad De Zeehoek onzeker, ondanks oplossing voor miljoenentekort in Medemblik

Het is geen geheim dat de gemeente Medemblik er financieel belabberd voor staat. Zo moesten ze zes miljoen euro bezuinigen om niet onder toezicht van de provincie te komen. Maar deze week bracht de gemeente naar buiten dat ze een oplossing hebben gevonden voor het miljoenentekort op de begroting. Goed nieuws voor de voorzieningen in de kernen, of toch niet?

Want is er een toekomst voor zwembad De Zeehoek uit Wervershoof? Die vraag ligt al sinds 2017 bij de gemeente op tafel. Het plan ging van nieuwbouw naar renovatie, waarna ze toch kozen voor opknappen. Nu gaat alsnog de stekker eruit. Het 'enige lichtpuntje' uit de begroting is dat er een ton is vrijgemaakt voor achterstallig onderhoud.

Maar ook dat is volgens Jos Oosterbrink, voorzitter bij De Zeehoek, niet genoeg. "We hebben een subsidie aangevraagd bij de gemeente, zodat we het zwembad in stand kunnen houden. Mocht dat niet lukken, dan is er maar één uitweg: sluiten, maar dat is natuurlijk niet het doel."



En die beslissing zal flink worden gevoeld in de regio, weet Oosterbrink, aangezien het zwembad jaarlijks zo'n 70.000 bezoekers telt. "Als het doek valt, zou dit een forse aderlating betekenen voor de inwoners van Medemblik. Waar gaan ze dan heen voor hun zwemlessen?"

Oosterbrink hoopt het zwembad nog 1 à 2 jaar open te kunnen houden. "Als we dan nog genoeg vlees op onze botten hebben, kunnen we het misschien rekken naar drie jaar. Maar met de huidige energieprijzen wordt dat een lastig verhaal. Alle ogen zijn gericht op de gemeente."

Scholen worden opgeknapt

Er is ook goed nieuws: zo is er geld vrijgemaakt om goede huisvesting voor scholen te regelen. In de kern van Medemblik staan drie schoolgebouwen op de nominatie om aangepakt te worden. Denk aan verduurzaming en goed ventilatie. Het gaat om de Jozefschool, De Meridiaan en de Maria-Bernadette. Hier is ruim twee miljoen euro mee gemoeid.



Eerder liet directeur Bart Rosa Bian, van de Maria-Bernadette, aan NH Nieuws weten dat het schoolgebouw dateert uit 1930. "Het is een prachtig oud gebouw, maar om hier nog 40 jaar les te geven, dat moet je niet willen. We moeten naar de toekomst kijken. Het is één grote klankkast, er moet echt wat gebeuren."