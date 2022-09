Medemblik heeft oplossing voor miljoenentekort: begroting rond, OZB 30 procent omhoog

De gemeente Medemblik heeft de begroting rond, maar dat gaan de inwoners wel merken in de portemonnee. Want om het miljoenengat dat er is te dekken, wordt de onroerend-zaakbelasting (OZB) met 30 procent verhoogd. Zo wordt voorkomen dat de provincie Medemblik onder curatele zet en kan er alsnog geïnvesteerd worden. In onder meer de eigen organisatie en huisvesting van scholen.

NH Nieuws

De begroting van de gemeente eindigt volgend jaar in de zwarte cijfers. Dat was de afgelopen jaren wel anders. Zo moest de gemeente vorig jaar drie miljoen bezuinigen en werd eerder dit jaar bekend dat de gemeente voor 2023 nog een gat van 5,7 miljoen moest vullen. En dat is gelukt. Er is een meevaller vanuit het Rijk dat meer geld uittrekt voor gemeenten en de onroerend-zaakbelasting gaat omhoog met 30 procent. 'Een eenmalige impuls', aldus het college in een brief aan de gemeenteraad. Sterker ambtelijk apparaat De gemeente kan door deze inkomsten gaan investeren, zoals in de eigen organisatie. Die moet flink verstevigd worden, om zo te kunnen voldoen aan de wettelijke taken en het op niveau houden van de dienstverlening. Daarnaast is de informatieveiligheid van de gemeente niet op orde, waar geld naar toe moet. Ook wordt er geld gestoken om meer te kunnen handhaven in Medemblik.

Naast geld in de eigen organisatie steken, gaat er ook geld naar de huisvesting van onderwijs. In Medemblik zelf staan drie scholen op de lijst om op te knappen en te zorgen voor duurzame gebouwen met goede ventilatie. Het gaat om de Jozefschool, De Meridiaan en de Maria-Bernadette in de kern van Medemblik. Geld kan nog niet rollen Wethouder Harry Nederpelt is blij dat de begroting in het zwart eindigt, maar wel met enige gereserveerdheid. "Vorig jaar hebben we als gemeente Medemblik hele ingrijpende maatregelen moeten nemen. Dat we de komende jaren tot meer financiële middelen beschikken, betekent niet dat we weer volop kunnen uitgeven", aldus wethouder Harry Nederpelt over de begroting. "We hebben nog steeds een inhaalslag te maken en dat betekent zorgvuldig afwegen en enkel structureel investeren als daar ook structureel middelen voor beschikbaar zijn. Voor de langere termijn heeft het college zorgvuldig afgewogen keuzes gemaakt en zijn wij weer op weg naar een financieel gezonde gemeente." Op 20 oktober wordt de begroting besproken in een commissievergadering van de gemeenteraad.