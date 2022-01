Ruim 20 scholen in Medemblik wachten al jarenlang op renovatie en nieuwbouw

Zeker 23 basisscholen in de gemeente Medemblik wachten al sinds 2010 op renovatie en nieuwbouw van hun schoolgebouwen. Maar omdat de gemeente momenteel in financieel zwaar weer verkeert, loopt dit plan enige vertraging op.

Wethouder Joset Fit heeft al jarenlang de wens en doel om ruim twintig gezonde, duurzame en moderne schoolgebouwen te realiseren. De raad heeft in 2017 een Integraal Huisvestingsplan (IHP) opgesteld, waarin staat aangegeven wat ze jaarlijks van plan zijn. In dit plan is een investeringsprogramma opgenomen voor 12 scholen over een periode van 2019 tot en met 2026. "Het klopt dus niet dat ruim 20 basisscholen sinds 2010 wachten op renovatie en nieuwbouw", zegt Fit.

De overige scholen zijn daarna gepland, stelt voorzitter Leo Wijker, die namens de bestuurders van Allure, Present en Kopwerk spreekt.

Frustrerend

Maar tot op heden is er nog niks gebeurd, zegt hij. "Voor de Maria-Bernadette school in Medemblik zou in 2019 een nieuw schoolgebouw worden neergezet, maar er is niks van gekomen", benadrukt Wijker. "Dat was en is frustrerend, want als ze al hun eerste planning niet halen, hoe verloopt de rest dan?"

De maat is vol, vertelt de voorzitter, die dit afgelopen donderdag ook tijdens de commissievergadering liet blijken. Hij wees op de noodzaak om snel te beginnen met het vernieuwbouw renoveren van de Maria-Bernadette school, de Jozefschool en De Meridiaan. "Deze moesten al in 2020 gerenoveerd zijn, maar de besturen zijn hier nog niet mee begonnen, omdat de gemeente de financiële middelen niet beschikbaar stelt."

Een grote plankenkast

Ook directeur Bart Rosa Bian, van de Maria-Bernadette school, beaamt dit. Het schoolgebouw dateert uit 1930, zegt hij. "Het is een prachtig oud gebouw, maar om hier nog veertig jaar les te geven, dat moet je niet willen. We moeten naar de toekomst kijken. Het is een grote plankenkast. Er moet echt wat gebeuren."

Fit zegt dat het plan wel van de grond komt. "Van dit programma zijn drie basisscholen – De Kraaienboom in Benningbroek, De Vijzel in Hauwert en De Klaverwoid in Twisk – gerenoveerd en is de renovatie van 3 scholen in de kern Medemblik gepland en ook financieel opgenomen in de gemeentelijke begroting."

"Maar dat klopt niet", zegt Wijkers. "De Kraaienboom is gerenoveerd, maar De Vijzel en Klaverwoid zijn op het onderdeel 'ventilatie' onder handen genomen. Dit is buiten het IHP om."

De rem ging er ineens op, zegt Wijker. Voor een schoolgebouw van Allure was er nog genoeg beschikbaar voor vernieuwbouw, maar toen bleek het potgeld leeg te zijn."

Gemeente aan zet

Wijkers vervolgt: "Kijk, een duurzaam schoolgebouw en een gezond binnenklimaat leiden tot een hoger leerrendement en minder ziekteverzuim. Zeker tijdens corona, waar goede ventilatie ontzettend belangrijk is. Het ondderhouden van goede schoolgebouwen is een wettelijke taak van de gemeente."

De gebouwen worden al jaren door de gemeente in de gaten gehouden. In 2010 vroegen verschillende partijen het college in te grijpen. Er volgden gesprekken met de bestuurders, maar de gemeente had geen stok achter de deur om de renovatie en nieuwbouw aan de desbetreffende schoolgebouwen te laten uitvoeren.

Wettelijke taak

Maar door decentralisatie van het Rijk en de gemeentefonds dat niet werd verruimd, verkeert de gemeente momenteel in zwaar weer. "De gemeente krijgt onvoldoende financiële middelen vanuit de rijksoverheid en er is sprake van een flinke stijging van bouwkosten scholenbouw", legt Fit uit.

De wethouder hoopt dan ook dat het Rijk met extra financiële middelen komt en dat de raad besluit om de financiële middelen voor het scholenproject in de kern van Medemblik op te nemen in de begroting voor komend jaar.

En dat begrijpen we, vertelt Wijker. "Het kan zijn dat de gemeente minder geld heeft, maar dan moet je de juiste keuzes maken en planmatiger gaan werken. Dan kom je een heel eind. Uitvoering van de wettelijke taak zou een eerste prioriteit moeten zijn."