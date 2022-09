Abbekerk vreest einde huisartsenpraktijk en laat zich zien op het gemeentehuis

Abbekerk maakt zich zorgen over het voortbestaan van de huisartsenpraktijk, die nu nog wordt gerund door Kees Mak. Donderdag bezochten tientallen dorpsbewoners de raadsvergadering van Medemblik, waar de woningbouw in Abbekerk werd behandeld. "De politiek is nu aan zet."

Het nieuws dat het voortbestaan van de huisartsenpraktijk in Abbekerk allesbehalve zeker is, komt hard aan in het dorp met dik 2.000 inwoners. Vooral het idee dat de opvolging - omdat die het niet willen voortzetten in een verouderde praktijk - in duigen kan vallen, brengt dan ook zorgen met zich mee.

Het is daarom alle hens aan dek. Huisarts Kees Mak (65) voelt zich gesteund. Hij uitte in een brief naar het college van Medemblik zijn zorgen. De Dorpsraad deed hetzelfde. "Wees eens een keer de problemen voor en zorg voor een goede alternatieve huisvesting van de praktijk", aldus voorzitter Kristin Renooij.

Ontglippen

Donderdagavond werd er onder meer vergaderd over de woningbouw in Abbekerk. Daar nam Renooij het woord tijdens het inspreekmoment. "We hebben onze zorgen geuit. Jonge huisartsen voor het platteland zijn al moeilijk te vinden. Onze huisarts heeft veel energie gestoken in het vinden van twee huisartsen die hun medische loopbaan willen voortzetten in een praktijk in Abbekerk. Die kans moeten we ons niet laten ontglippen."

Ook het CDA en Gemeentebelangen spraken zich uit. Die gaven de opdracht om met de oude én nieuwe huisartsen het gesprek aan te gaan. "Dat werd door de hele gemeenteraad omarmd. Er volgt nog een oriënterend gesprek, waar de kwestie wordt besproken met de betrokkenen", zegt Saskia Schouten, raadslid bij het CDA. "Eén ding staat vast: het leeft in het dorp. De zaal was goed gevuld met bezorgde inwoners."

Voortbestaan onzeker

Mak trok onlangs nog aan de bel, omdat hij zich grote zorgen maakt over het voortbestaan van zijn praktijk, gevestigd in dorpshuis De Nieuwe Haven. Het aantal huisartsen met een eigen praktijk neemt al jaren af, vooral in dorpen en op het platteland. Het is niet meer aantrekkelijk en te duur. Ook hebben ze problemen met het vinden van huisvesting.

Mak houdt het na negentien jaar voor gezien. In 2024 gaat hij met pensioen. Maar wie met pensioen gaat, vindt steeds moeilijker een opvolger. Voor de praktijk in Abbekerk vond Mak al snel twee jonge huisartsen, die interesse hadden.

De nieuwbouw van het dorpshuis zou een uitkomst kunnen bieden. Maar daar ging in september vorig jaar een streep doorheen. Reden: een gebrek aan geld. Die renovatie zou 4,7 miljoen euro moeten kosten. Maar de tijd verstrijkt.

Wanneer het gesprek hierover met wethouder Gerben Gringhuis gaat plaatsvinden, is nog niet bekend. Mak: "Als het nu niet van de grond komt, dan weet ik het ook niet meer. Het zou wel balen zijn, gezien mijn inspanning om een opvolger te vinden. Aan mij ligt het niet, nu is de politiek aan zet."