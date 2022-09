Huisarts Kees Mak (65) trekt aan de bel: 'Groot gebrek aan praktijkruimte'

Veel dorpen in West-Friesland dreigen hun huisarts kwijt te raken. Hun positie staat onder druk door een gebrek aan opvolgers of huisvesting. Zo ook in Abbekerk, waar huisarts Kees Mak zijn praktijk - vlak voor zijn pensioen - nog probeert te redden. De opvolgers zijn gevonden, nu nog een dak boven het hoofd.

Het aantal huisartsen met een eigen praktijk neemt al jaren af, vooral in dorpen. Het is niet meer aantrekkelijk en te duur. Ook hebben ze problemen met huisvesting, iets wat veel kopzorgen met zich meebrengt. Zo ook bij huisarts Kees Mak uit Abbekerk. In 2024 gaat hij met pensioen, maar het voortbestaan van zijn huisartsenpraktijk is allesbehalve zeker.

Met een brandbrief, gericht aan het college, vraagt Mak nu aandacht voor het probleem. "Dit om mijn zorgen te uiten over het in stand houden van de huisartsenzorg in West-Friesland."

Verdwijnen

Ook wil de praktijk, gevestigd in dorpshuis 'De Nieuwe Haven', uitbreiden en moderniseren. Maar al tijden is de vraag wat er met het dorpshuis moet gebeuren. Vernieuwbouw leek een optie, maar daar ging in september vorig jaar een streep doorheen. Reden: een gebrek aan geld. Die renovatie zou 4,7 miljoen euro moeten kosten. Maar de tijd verstrijkt. "Raken we straks de huisarts in het dorp ook kwijt door dit beleid?", reageerde voorzitter René Veerman onlangs nog op de ontwikkelingen.

Opvolgers

Wie met pensioen gaat, vindt steeds moeilijker een opvolger. Maar voor de praktijk in Abbekerk vond Mak al snel twee jonge huisartsen die interesse hadden. Toch is huisvesting de eeuwige boeman. "Tijdens de verkennende gesprekken werd al snel duidelijk dat er hier in Abbekerk onvoldoende praktijkruimte is. En dat terwijl dit bij een overname van cruciaal belang is."

Ook is Mak bezorgd over de huisartsenzorg voor ouderen, doelend op de vergrijzing in West-Friesland. "Wat als onze praktijk wegvalt, moeten ze dan helemaal naar Hoorn? Het tast de leefbaarheid aan. Ik ben benieuwd wat de politiek in Medemblik gaat doen."