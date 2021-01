Deel huisartsen Koggenland wil onder één dak, inwoners vrezen 'leegzuigende werking'

KOGGENLAND - Huisartsenpraktijken uit de dorpen Avenhorn, Berkhout, Ursem en Spierdijk willen onder één dak opereren met als mogelijke locatie de Jozefschool in de Goorn. Een plan dat in Spierdijk in het verkeerde keelgat is geschoten: bewoners zijn bang voor een leegzuigende werking op hun dorp en zijn bezorgd over de bereikbaarheid voor ouderen.

Het idee is ontstaan doordat er opvolging moest komen voor de huisartspraktijk in Berkhout, vertelt Bart van Oostendorp, voorzitter van huisartsengroep De Waterling. "Een paar jaar geleden stonden ze in De Goorn ook niet in de rij voor overname. Degene die het nu in Berkhout wilde overnemen, wilde het alleen met de voorwaarde onderdeel te zijn van een grotere setting met meerdere huisartsen onder een dak."

Volgens Van Oostendorp is de huisartsenzorg in Noord-Holland Noord een zorgenkindje voor de toekomst. "We hebben in de regio zorgen over het aanbod van huisartsen in de toekomst: die is gewoonweg te klein. Het samen optrekken van verschillende huisartsen maakt dat we continuere zorg kunnen bieden en elkaar aanvullen indien er zorg wegvalt."

Aderlating voor dorp

De huisartsengroep ziet voornamelijk argumenten die pleiten voor gezamenlijke huisvesting van de huisartsen, maar daar denken de inwoners van Spierdijk anders over. Zij voelen er weinig voor hun huisarts uit het dorp te zien vertrekken.

Hans Blauw woont in Spierdijk en hoorde op het dorp al langer over de plannen. Steeds meer bezorgde dorpsgenoten richtten zich tot hem en afgelopen weekend besloot hij de koe bij de hoorns te vatten en schreef een brief naar de gemeente.