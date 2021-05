Wordt er opnieuw gekeken naar nieuwbouw voor zwembad De Zeehoek?

Komt er een bijeenkomst over nieuwbouw voor zwembad De Zeehoek in Wervershoof? Daar wordt vanavond in de raadsvergadering van Medemblik over gestemd. Eind vorig jaar werd al besloten om het zwembad te renoveren, maar een club lokale ondernemers presenteerden een goedkoper alternatief, inclusief woningbouw op het achterliggende terrein.

NH Nieuws / Chantal Bos

Renoveren of nieuwbouw? Die vraag ligt sinds 2017 bij de gemeente Medemblik op tafel. Na verscheidene nieuwbouwvoorstellen, wordt er eind vorig jaar gekozen voor renovatie. Voor de kosten van 3 miljoen, kan het zwembad weer 15 jaar mee. Maar nog altijd hoopt het zwembadbestuur op de komst van een nieuw zwembad. "We kunnen het duurzamer maken, meer mensen ontvangen en mensen béter bedienen met gescheiden baden. Bovenzien zijn de exploitatielasten lager bij nieuwbouw. Wij zien dus alleen maar voordelen", zegt vice-voorzitter Jan Mol. Te duur Het voorgaande nieuwbouwplan van de gemeente was een nieuw zwembad aan de Westrand, maar dat was met zo'n 13 miljoen euro te duur. In het nieuwe plan van de ondernemers, wordt er een groter zwembad verderop op het terrein gebouwd, omringd door 81 woningen voor starters, doorstromers en vrijstaande woningen. "Renoveren is op lange termijn eigenlijk duurder dan nieuwbouw. Wij hebben uitgerekend dat de subsidie bij nieuwbouw 100.000 euro per jaar lager is dan bij renovatie", legt initiatiefnemer van het plan, Ronald Tool, ontwikkelmanager bij Ooms Bouw & Ontwikkeling uit. "Bovendien gaat het zwembad bij nieuwbouw 35 jaar lang mee en bij renovatie maar 15 jaar."

Ondernemers komen met nieuwbouwplan zwembad De Zeehoek - NH Nieuws

Voor 7,6 miljoen euro moet het nieuwe zwembad te realiseren zijn. Tool: "Wij kunnen een totaalproject aanleveren waar alle disciplines inzitten: bouw, infrastructuur en bestemmingsplan. Als je dat als gemeente gaat uitbesteden, ben je duurder uit." De ontwikkelingsgroep en het zwembad hopen dat er alsnog teruggekomen wordt op het besluit. Of het dan nog langer gaat duren? Tool: "Nee, want als de gemeente zegt 'we gaan ervoor' dan zetten wij ons beste beentje voor om het te ontwikkelen." De VVD dient vanavond een motie in, waarin gestemd zal worden of er een aparte raadsbijeenkomst komt over het nieuwbouwplan. Het college ontraadt het aannemen van de motie en wil zich, mede gelet op de beperkte capaciteit, focussen op renovatie van het zwembad.

In een notendop de geschiedenis: renoveren versus nieuwbouw 2017: College onderzoekt of renovatie een optie is. Onderzoek wijst uit dat dat geen goed alternatief voor nieuwbouw is. 2017: Stichting de Zeehoek pleit voor een nieuw driebadenbad direct voor of achter het huidige zwembad. De investering bedraagt € 10,6 miljoen en de jaarlijkse subsidiebehoefte € 521.000. 2018: De raad besluit dat er een nieuw zwembad moet komen aan de Westrand. De kale bouwkosten bedragen € 7,15 miljoen, totale project € 13,53 miljoen. Raad stelt maximale kosten op €12 miljoen. Voorjaar 2020: Het college besluit, in verband met tegenvallende gemeentefinanciën, dat de plannen voor nieuwbouw worden stopgezet. November 2020: Het college kiest voor renovatie van het huidige bad. Daarmee kan het bad weer 15 jaar vooruit. De investering bedraagt € 3 miljoen euro en de jaarlijkse subsidiebehoefte € 532.000 euro. Mei 2021: Ondernemers presteren plan voor nieuwbouw op de huidige locatie gecombineerd met 81 woningen. Investering van 7.6 miljoen en een jaarlijkse subsidiebehoefte van € 450.000.

