Discussie zwembad de Zeehoek laait weer op na alternatief nieuwbouwplan

Eindelijk leek er duidelijkheid te zijn over de toekomst van zwembad de Zeehoek in Wervershoof. De raad koos voor renovatie maar sinds er vorige week in de raad een alternatief nieuwbouwplan werd gepresenteerd, is het dossier weer volledig tot leven gekomen. De VVD heeft een motie ingediend voor de volgende raadsvergadering voor een bijeenkomst.

Tool presenteerde de plannen vorige week aan de gemeenteraad en de VVD fractie Medemblik dient bij de raadsvergadering van 20 mei aanstaande een motie in met de vraag aan het college om een informatiebijeenkomst te organiseren over de Zeehoek. "Het voorstel van de ontwikkelingscommissie is aantoonbaar beter dan het renovatieplan. Dan zouden we gek zijn om het daar niet over te hebben. Gedurende de informatiebijeenkomst kunnen alle resterende vragen gesteld worden", zegt Tom Beerepoot van VVD Medemblik.

Bouwbedrijf Ooms uit Scharwoude heeft met een aantal partners een nieuwbouwplan geprestenteerd. Dat is een stuk goedkoper dan 12 miljoen. "De totale berekende kosten van ons nieuwbouwproject komen uit op ongeveer 7,6 miljoen euro. En de subsidiebehoefte is berekend op 450.000 euro per jaar. Bij renovatie heeft de raad dat gesteld op 550.000 euro", vertelt Ronald Tool, ontwikkelingsmanager bij Ooms.

Ria Manshanden van Groenlinks Medemblik is het niet eens met haar collega van de VVD. "We hebben in november een besluit genomen op basis van de onderzoeksresultaten, die toen voorhanden waren. Wij vinden dat we daar nu niet op terug moeten komen. Bovendien weten we helemaal niet of alle kosten goed gedisconteerd zijn in de nieuwbouwplannen van Ooms en is renovatie een stuk duurzamer."

Duidelijkheid

Bestuurder Gert Dingemans van De Zeehoek hoopt wel dat de motie van de VVD aangenomen zal worden. "Onze voorkeur gaat uit naar een nieuw zwembad. Dit zwembad is dertig jaar oud en ook als je renoveert, blijft het een oud zwembad."

Inmiddels is de Zeehoek volgens Dingemans begonnen met de voorbereidingen voor renovatie. "Dat besluit ligt er nou eenmaal en daarmee moeten we aan de slag. Maar we hebben nog geen grote kosten gemaakt, dus als blijkt dat we toch voor nieuwbouw moeten gaan, dan kan dat nog."

Wel is het volgens Dingemans belangrijk dat de nieuwe plannen niet opnieuw leiden tot jaren van onduidelijkheid. Zo wordt er een wet voorbereid, die nieuwe eisen stelt aan de kwaliteit van zwemwater. "Die wet wordt waarschijnlijk binnen een jaar ingevoerd en we moeten een keuze maken of we daarin willen investeren. Voordat we kosten maken is het dan goed om te weten waar we aan toe zijn."