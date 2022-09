Van wonen in de slaapkamer tot niet meer koken: alles om te besparen op de energierekening

NH Nieuws-panelleden doen er alles aan om de energierekening omlaag te brengen, en daarbij wordt niks geschuwd. Dat blijkt uit onderzoek onder leden van het NH Nieuws-panel waaraan 1.815 leden deelnamen. "Als het kouder wordt, gaan we in de slaapkamer wonen en verwarmen alleen die ruimte", aldus panellid Michel uit Hoorn.

NH Nieuws/Maarten Edelenbosch

En hij is lang niet de enige die zo ver gaat. Op allerlei manieren proberen de ondervraagden de kosten te drukken. Niet gek, omdat steeds meer mensen de consequenties merken van de hogere energieprijzen. 200 euro duurder uit per maand Toen we de panelleden in februari van dit jaar vroegen naar hun energierekening, lieten de meeste mensen nog weten in het bezit te zijn van een gunstig doorlopend contract. Maar die groep is inmiddels geslonken naar 28 procent. Daar tegenover staat een vijfde van ondervraagden (20 procent) die meer dan 200 euro meer per maand betaald dan voorheen en dat hakt er behoorlijk in. Veel mensen geven aan daar flinke financiële zorgen over te hebben. Graphic hoeveel duurder de energierekening per maand uitpakt, ten opzichte van 2021. Tekst gaat eronder verder.

Moosje uit Bloemendaal is één van de NH Nieuws-panelleden die rigoureus bespaart. De verwarming gaat in koude periodes nog maar drie uur per dag aan, en daar blijft het niet bij. "Ik zit overdag een paar uur in de bibliotheek om warm te blijven met mijn thermoskan thee." Ook Danny uit Zandvoort heeft stevig ingegrepen. "De cv-ketel staat permanent op 10 graden, en het gasfornuis is afgesloten. Ik douche maximaal twee minuten, was op 30 graden en heb de droger weggegooid."

Quote "Ik zit overdag in de bibliotheek om warm te blijven" moosje, NH Nieuws-panellid

Op de vraag wat de panelleden doen om het gasverbruik te minderen, staat het lager zetten van de verwarming bovenaan, gevolgd door het minder vaak aanzetten van de verwarming. Ook andere oplossingen (in de graphic benoemd als iets anders) het minder en korter douchen en het plaatsen van zonnepanelen worden vaak genoemd. Graphic hoe mensen het gasverbruik proberen te minderen. Percentages komen boven de 100 uit omdat mensen meerdere keuzes mochten aangeven. Onder de kop 'iets anders' konden mensen zelf een optie aangeven. Tekst gaat eronder verder.

Helemaal van het gas gaan blijkt voor de meeste panelleden ook niet haalbaar. Dus zijn bovenstaande maatregelen niet voor iedereen voldoende. Zo heeft Afra uit Hoorn ook haar eigen oplossingen. "We koken eenpansmaaltijden of gebruiken de airfryer. We douchen samen en minder vaak. Met de was wacht ik tot ik twee volle wassen heb. En ik ga extra lang wachten met verwarmen, dan maar dikkere kleren aan." Linda uit de gemeente Zaanstad doet het weer anders: "Ik douche twee keer per week en heel kort. Afwassen doe ik met koud water." En Yvonne uit Purmerend zegt: "Ik kook nog maar één hooguit twee keer per week. En 's avonds maar één klein energiebesparend lampje aan. "

Verantwoording Onder de leden van het NH Nieuws-panel hielden we een enquête over hoe ze aankijken tegen de energiecrisis, wat ze ervan merken en wat ze doen om de kosten te drukken. In totaal deden 1.815 mensen mee aan het onderzoek. Wil je ook meepraten over allerlei onderwerpen in Noord-Holland? Geef je dan hier op voor het NH Nieuws-panel. Je wordt dan ongeveer eens per maand uitgenodigd voor onze enquêtes.