Prijsstijgingen raken NH Nieuws-panel in portemonnee: bezuinigen of kachel graadje lager

Vandaag maakte het CBS bekend dat de inflatie verder is gestegen naar 6,4 procent in januari. De hoge inflatie komt door stijgende prijzen in energie en voeding en is de hoogste inflatie in bijna veertig jaar.

Meer dan de helft van de deelnemers van het NH Nieuws-panel (57 procent) merkt in hoge tot zeer hoge mate dat het leven fors duurder is geworden. Nog eens een derde merkt dat in redelijke mate en 9 procent merkt er nauwelijks wat van in de portemonnee.

Voornaamste oorzaak die genoemd wordt zijn de dagelijkse boodschappen. Maar ook de hoge gasprijs en wat je per liter kwijt bent aan de benzinepomp worden veel genoemd.

Vast energiecontract

Voor veel panelleden moet de klap wellicht nog komen. Want bijna de helft heeft een vast energiecontract waardoor ze nu nog een lagere gasprijs betalen, totdat ze een nieuwe moeten afsluiten. Toch zijn veel deelnemers aan energie per maand tot 50 euro duurder (14 procent) of tussen de 50 en 100 euro duurder uit (14 procent) dan voorheen.

Het duurdere leven betekent voor de meeste mensen niet gelijk dat ze in financiële problemen komen (74 procent). Maar 19 procent heeft in redelijke mate moeite om rond te komen, en 5 procent is in grote problemen gekomen.