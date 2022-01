Steun coronamaatregelen brokkelt af bij NH Nieuws-panel: roep om versoepeling

Waar in november nog bijna de helft (45 procent) in hoge tot zeer hoge mate achter het beleid stond, is dat nu 26 procent. Ruim een derde steunt de maatregelen nog in redelijke mate, maar 37 procent moet er niets meer van weten. 40 procent geeft ook aan het eerst eens te zijn geweest met de maatregelen, maar inmiddels daarvan is teruggekomen.

Minder zorgen gezondheid corona

Meest genoemde reden is dat ondanks de maatregelen het aantal positieve gevallen flink blijven toenemen. Maar ook dat dit niet leidt tot hogere ziekenhuisopnames. De leden maken zich daarom ook minder zorgen over corona en hun gezondheid. In november was 39 procent nog in hoge tot zeer hoge mate bezorgd, nu is dat nog 24 procent.

De maatregelen die op veruit de meeste steun kunnen rekenen zijn thuiswerken en het dragen van mondkapjes bij openbare binnenlocaties. Ook voor het ontvangen van maximaal twee gasten thuis en het gesloten houden van de horeca is nog wel wat begrip.

Alle winkels weer open

Maar er is een grote roep om zo snel mogelijk alle winkels weer te heropenen. En waar een kleine groep dus nog wel begrip had voor het sluiten van de horeca, is er een grotere groep die juist van deze regel af wil. Ook zijn er veel voorstanders voor het heropenen van contactberoepen (zoals kappers en schoonheidsspecialisten), en ook het toestaan van buitensporten voor volwassenen na 17.00 uur.

De leden lijken grotendeels gehoor te vinden bij het kabinet. Zo meldde de NOS gisteren dat er versoepelingen komen voor winkels, onderwijs en sport. Maar dat de horeca nog wel gesloten blijft.

Het OMT (Outbreak Management Team) adviseerde eerder alleen nog medische mondkapjes toe te staan en die ook buiten te dragen op plekken waar je geen anderhalvemeter afstand kan houden. Maar dat gaat voor veel panelleden te ver, meer dan de helft (55 procent) ziet dat niet zitten. Ze betwijfelen het nut van het buiten dragen van mondkapjes, en anderen geven de voorkeur aan de stoffen mondkapjes die volgens hen beter ademen.

Verdeeldheid over 2G-coronapas

Ook de plannen voor een 2G-coronapas liggen nog steeds op tafel. Dat betekent dat je bijvoorbeeld alleen nog een restaurant of theater in mag als je gevaccineerd bent of recent hersteld bent van een coronabesmetting. Een negatieve test is dan niet meer toegestaan om toegang te krijgen.

Onder de NH Nieuws-panelleden is daarover veel verdeeldheid. 44 procent vindt dit in hoge tot zeer hoge mate een goed idee en 15 procent in redelijke mate. Aan de andere kant moet 40 procent er niks van weten, en heeft 1 procent geen mening.

Veel voorstanders geven aan dat ongevaccineerden zorgen voor ziekenhuisopnames en dat een 2G-coronapas ervoor kan zorgen dat de zorg niet overbelast raakt. Tegenstanders zeggen dat gevaccineerden besmet kunnen zijn en geteste mensen zeker niet. Voor sommigen voelt het als een te grote vrijheidsbeperking en zijn er grote zorgen over een tweedeling in de maatschappij. Er zijn ook leden die ervoor pleiten dat iedereen zich verplicht moet laten testen, en niet alleen ongevaccineerden.