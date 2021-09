NH Nieuws-panel wil nieuwe verkiezingen: geen begrip voor de trage formatie

Er is groot onbegrip bij leden van het NH Nieuws-panel over het uitblijven van een kabinet. Dat blijkt uit een peiling onder 1.574 leden. Wat de grootste groep betreft gaan we opnieuw naar de stembus.

Onder twee derde van de ondervraagden (66%) is er weinig tot geen begrip voor de trage formatie. Veel van hen vinden dat partijen te veel met zichzelf bezig zijn. Dertien procent snapt het nog in redelijke mate, terwijl 21 procent wel begrijpt dat het veel tijd nodig heeft om tot een kabinet te komen.

Verantwoording

Onder de 4.900 leden van het NH Nieuws-panel hielden we een enquête over hoe ze aankijken tegen de formatie van een nieuw kabinet. In totaal deden 1.574 mensen mee aan het onderzoek.

