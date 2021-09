Meerderheid NH Nieuws-panel is voorstander van coronapas

Om de anderhalvemeterregel los te kunnen laten wil het demissionair kabinet dat bezoekers in de culturele sector en horeca alleen naar binnen mogen met deze pas. Daarmee kunnen bezoekers aantonen dat ze negatief getest zijn, onlangs hersteld van corona, of volledig gevaccineerd.

De meerderheid (54 procent) van de ondervraagden vindt de pas een goed idee, 14 procent vind het 'in redelijke mate' een goed idee. Volgens die positieve meerderheid kan er door de pas dadelijk weer meer en wordt een toestroom aan patiënten in de ziekenhuizen voorkomen. Toch vindt ook bijna eenderde (32 procent) het een slecht idee. Naast dat het een tweedeling in de maatschappij zou veroorzaken, vinden zij het ook een vorm van discriminatie.

Veel gevaccineerden

Uit het onderzoek blijkt ook dat bijna niemand twijfelt of ze zich wel of niet laten vaccineren. Óf ze hebben het al gedaan (87 procent van de reaguurders is volledig gevaccineerd) óf ze willen er niks van weten (9 procent). Daarnaast wil 7 procent niet zeggen of ze wel of geen prik hebben gehaald.

Verdeeldheid over coronasteun

Het demissionair kabinet stopt op 1 oktober met de -financiële- coronasteunmaatregelen voor zzp'ers en bedrijven. En daarover is het NH Nieuws-panel verdeeld. 28 procent vindt dit in hoge tot zeer hoge mate een goed idee, maar 30 procent nauwelijks tot niet. 42 procent steunt dit plan in redelijke mate. Waar de één het tijd vindt dat bedrijven weer op eigen benen moet kunnen staan, vindt de ander het nog te vroeg. Er zijn met name zorgen voor kleine bedrijven en de culturele sector.

Aan de deelnemers hebben we ook meerdere vragen gesteld vanwege Prinsjesdag. Hoe Nederland ervoor staat, en wat ze ervan merken in hun eigen portemonnee. Maar ook waar volgens de panelleden in geïnvesteerd moet worden. Die resultaten presenteren we morgen.