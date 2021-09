NH Nieuws-panel is positiever over economie, maar heeft zorgen over eigen portemonnee

Deelnemers aan het NH Nieuws-panel Prinsjesdagonderzoek zijn aanzienlijk positiever over de Nederlandse economie dan vorig jaar. Dat blijkt uit een enquête waaraan 1.574 leden meededen. Toch zijn er aan de andere kant wel zorgen dat de deelnemers daar zelf weinig van merken in hun eigen portemonnee.

Ook het verbeteren van het klimaat vinden de deelnemers belangrijk. Maar mogelijke plannen van het demissionair kabinet om de stikstofuitstoot terug te dringen door boeren uit te kopen of soms zelfs te onteigenen krijgt weinig steun. Bijna een kwart (22 procent) vindt het een goed idee en 19 procent in redelijke mate. Maar een ruime meerderheid van 59 procent wil daar niets van weten.

Ook aan de leden van het NH Nieuws-panel hebben we voorgelegd waarin volgens hen geïnvesteerd moet worden. Net als vorig jaar scoort de zorg het hoogst (61 procent). Ook de oproep van zorginstanties om meer geld uit te trekken waardoor meer personeel aangetrokken kan worden geniet enorme steun. 78 procent steunt dit in hoge tot zeer hoge mate.

Maar hoe goed het ook met de economie gaat, individueel zeggen veel panelleden dat niet terug te zien in hun portemonnee. 36 procent verwacht er op achteruit te gaan, en bijna de helft (46 procent) denkt dat er niets voor ze verandert. Vooral het feit dat het loon niet evenredig stijgt met de stijgende prijzen van bijvoorbeeld boodschappen, benzine en de energierekening baren de deelnemers zorgen. Elf procent verwacht het komende jaar wel meer te besteden te hebben.

Vorig jaar was er veel onrust vanwege de coronapandemie, en vond maar elf procent dat Nederland er economisch goed voor stond. Nu is dat 37 procent. Iets meer dan een derde (35 procent) geeft nog een voldoende, terwijl een kwart vindt dat het niet goed gaat.

Verantwoording

Onder de 4.900 leden van het NH Nieuws-panel hielden we een enquête over hoe ze aankijken tegen hun financiële positie, en waar het kabinet mee aan de slag moet na Prinsjesdag. In totaal deden 1.574 mensen mee aan het onderzoek.

