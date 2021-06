NH Nieuws-panel enthousiast over thuiswerken: zoenen en handen geven mag in de ban

Het NH Nieuws-panel is enthousiast over het thuiswerken. Dat blijkt uit onderzoek waaraan 1.724 panelleden meededen. Wat hen betreft is deze verandering in hun werk een blijvertje. Ook geven ze liever geen handen meer, en hoeft het zoenen van collega's bij verjaardagen of jubilea ook niet meer terug te keren.

Privéfoto

Voor de meeste deelnemers zorgde corona voor een enorme verandering in hun manier van werken. Het ging dan vooral om het houden van 1,5 meter afstand, het dragen van mondkapjes, digitaal vergaderen en thuiswerken. Van de mensen die deels of volledig moesten thuis gaan werken, is de helft in hoge tot zeer hoge mate enthousiast. Achttien procent vond het helemaal niks. Als grootste voordeel wordt vooral minder reistijd genoemd, gevolgd door het flexibel indelen van werktijden en het makkelijker combineren met huishoudelijke taken. Collega's worden gemist Toch zijn overduidelijk ook nadelen te benoemen. Vooral het directe contact met collega's wordt gemist. Maar ook vinden panelleden het moeilijk om de grens tussen werk en privé te bewaken. Bovendien werk je makkelijk langer door dan de bedoeling is. De meeste deelnemers verwachten dat als corona achter de rug is, alles op het werk weer als vanouds wordt (45%). Een derde verwacht dat redelijk wat van de aanpassingen blijven en 22 procent denkt dat in hoge tot zeer hoge mate. Niet meer zoenen en handen schudden Toch zijn er genoeg coronaveranderingen die van de panelleden mogen blijven. Ruim bovenaan is het niet meer hoeven zoenen van collega's tijdens verjaardagen of jubilea. Zoals één deelnemer het zegt: "Geen ongemakkelijke zoenen meer bij verjaardagen op het werk." Ook het niet meer hoeven schudden van handen scoort hoog, evenals het thuiswerken.

Verantwoording Onder de 4.867 leden van het NH Nieuws-panel hielden we een enquête over hoe ze tegen eventuele veranderingen op hun werk door corona en wat daar onder meer de voor- en nadelen van zijn. In totaal deden 1.722 mensen mee aan het onderzoek.