NH-panel over Prinsjesdag: nervositeit om economie, grote zorgen voor de zorg

NOORD-HOLLAND - Er is toenemende bezorgdheid over de Nederlandse economie bij de leden van het NH Nieuws panel. Dat blijkt uit het Prinsjesdag onderzoek, waaraan 1411 mensen meededen. Ook hebben panelleden een heldere boodschap: er moet veel meer geïnvesteerd worden in de zorg.

NH Nieuws panel Prinsjesdagonderzoek 2020 - NH Nieuws

Elf procent van de ondervraagden zegt dat het economisch goed tot uitstekend gaat, een derde zegt voldoende. Maar meer dan de helft (56 procent) zegt dat het matig tot slecht gaat. De belangrijkste reden? Het coronavirus. Daardoor is het panel negatiever dan vorig jaar. Toen was 34 procent nog positief over de economie, en lag het aantal mensen dat negatief was 25 procent lager. Opvallend genoeg zijn de panelleden niet minder negatief over hun eigen portemonnee. Zeven procent zegt er op vooruit te zijn gegaan, bij bijna de helft is het gelijk gebleven, en 38 procent is er op achteruit gegaan. Tekst gaat verder onder de animatie

NH Nieuws panel over economie en eigen portemonnee - NH Nieuws

Obdammer Johan Joost van Daalen (58) kan erover meepraten. Hij werkt als postbode en heeft twee krantenwijken. Daardoor kan hij net rondkomen. "Ik verdien duizend euro, maar de helft gaat op aan de huur. Er moet dus niks kapot gaan. En als alles duurder wordt dan krijgen veel mensen een probleem, ik ook."

Aan de andere kant werd Maurice van Grasstek uit Rijsenhout juist positief verrast. Hij is bijna klaar met zijn studie watermanagement, maar kreeg via zijn vrijwilligerswerk bij het CRASH Luchtoorlog- en Verzetsmuseum '40 - '45 in Aalsmeer onverwachts een baan aangeboden, waarbij hij onderzoek doet naar mogelijke explosieven op bouwplaatsen. "Ik ben superblij. Ik had in coronatijd niet verwacht dat ik aan een baan zou komen. Ik dacht: 'ik hoef niet te solliciteren, dat wordt voorlopig niks'. Ik zag alle vacatures opdrogen." Veel meer geld naar zorg De NH Nieuws panelleden hebben een duidelijk advies aan het kabinet. Op de vraag op welke onderdelen meer moet worden geïnvesteerd zegt veruit de grootste groep de zorg. En dan vooral in hogere salarissen van verpleegkundigen, de ouderenzorg, een lagere premie en een lager eigen risico. Andere belangrijke thema's zijn onderwijs, veiligheid/politie en het pensioen.



En als er nog ergens op bespaard moet worden dan vinden de deelnemers dan vooral het aflossen van de staatsschuld, milieu en klimaat, het verhogen van de uitkeringen en cultuur en media. Tekst gaat verder onder de animatie.

NH Nieuws panel: investeren en bezuinigen - NH Nieuws

Ook panellid Wilma Hoogeboom (65) uit Schagen gaat de zorg aan het hart. Ze leeft al jaren van de bijstand en weet hoe belangrijk gezondheid is. En daarom schreef ze een emotioneel betoog aan premier Mark Rutte. "Zorg dat de zorg op orde is. Want als de zorg op orde is, gaan ook heel veel andere dingen beter. Want je gezondheid is je grootste rijkdom. Doe daar alsjeblieft iets mee, meneer Rutte. Fouten maken doen we allemaal, maar herstel ze." Naast de zorg wordt ook meer aandacht gevraagd voor sociale kwesties. Nacima beheert een buurthuis in de Haarlemse Molenwijk, een ontmoetingspunt voor ouderen. Door de coronacrisis ziet zij het initiatief, waar veel eigen geld in zit, onder water gaan.

