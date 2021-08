Meerderheid NH Nieuws-panel oneens met oproep voor nationale feestdag Keti Koti

Meer dan de helft van de Alkmaarse respondenten van het NH Nieuws-panel staat niet achter de oproep van het stadsbestuur aan de Tweede Kamer om van Keti Koti een nationale feestdag te maken. Daarbij vindt de meerderheid het sowieso geen taak van de gemeente om zo'n oproep te doen. Wel vindt iets meer dan de helft dat de afschaffing van de slavernij jaarlijks herdacht moet worden.

NH Nieuws hield deze week een onderzoek onder de Alkmaarse panelleden naar aanleiding van de oproep van het Alkmaarse college om van 1 juli - de dag waarop tijdens Keti Koti de afschaffing van de slavernij wordt gevierd en herdacht - een nationale feestdag te maken. Verslaggever Maaike Polder sprak Alkmaarders over de oproep van het college om van Keti Koti een nationale feestdag te maken (tekst gaat verder onder de video):

Zestig procent van de respondenten van het NH Nieuws-pannel is het niet eens met de oproep van het Alkmaarse college van burgemeester en wethouders. Iets meer dan een kwart (26) procent) staat juist wel volledig achter de oproep en vijftien procent steunt de oproep "in redelijke mate". 'Geen taak voor college' De meeste deelnemers vinden het niet de taak van het college om zo'n oproep te doen. Bijna de helft (49 procent) vindt dat. Een kwart (26 procent) vindt het "in redelijke mate" de rol van het college en 20 procent vindt het in "hoge tot zeer hoge mate" de rol van het college om dat te doen. De overige vier heeft er geen mening over. Mensen die toelichting gaven bij hun antwoord zijn van mening dat de oproep duidelijk van tevoren met de raad besproken had moeten worden, of dat het college zich voornamelijk met gemeentelijke taken moet bezighouden.

Quote "Slavernij is te lang geleden om nog herdacht te hoeve worden" Deel respondenten

In meer algemene zin vindt 23 procent van de Alkmaarse respondenten het een goed idee om de afschaffing van de slavernij te vieren en het Nederlandse slavernijverleden te herdenken. 29 procent vindt het "enorm belangrijk" om er jaarlijks aandacht aan te besteden. Iets minder dan de helft (48 procent) vindt het niet nodig, sommigen geven aan dat het slavernijverleden "te lang geleden" is om er een speciale dag aan te wijden. Een enkeling stelt voor om op vijf mei niet alleen stil te staan bij de Nederlandse bevrijding na de Tweede Wereldoorlog, maar ook bij de afschaffing van de slavernij. Kritiek op het college Dat verschillende fracties binnen de Alkmaarse gemeenteraad kritiek hadden op de oproep van het college, wordt door de meerderheid van de respondenten begrepen. 47 procent begrijpt de kritiek van onder meer de VVD en het CDA in "hoge tot zeer hoge mate". 25 procent begrijpt de kritiek in "redelijke mate". 24 procent van de respondenten begrijpt de kritiek helemaal niet en 4 procent heeft er geen mening over. Verslaggever Tom Jurriaans sprak VVD-raadslid Christiaan Postma over de oproep van het college:

Verantwoording: Onder de 389 Alkmaarse leden van het NH Nieuws-panel hielden we een enquête over hoe ze aankijken tegen de oproep van het Alkmaarse college van B&W om van Keti Koti een nationale feestdag te maken. In totaal deden 142 mensen mee aan het onderzoek.



