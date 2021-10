Meerderheid NH Nieuws-panel voor vuurwerkverbod en vuurwerkshows als alternatief

39 procent ziet niks in een vuurwerkverbod, maar in totaal 59 procent ziet er wel heil in. Daarbij geven ze vooral overlast, milieuschade en vuurwerkgewonden aan als reden. Toch is de groep wel kleiner dan de afgelopen jaren. Zo gaf in 2020 nog 65 procent aan voorstander te zijn.

Siervuurwerk wel in trek

Als reden geven veel deelnemers aan vooral moeite te hebben met knalvuurwerk, maar niet met siervuurwerk. En daardoor voelen ze ook niks voor het volledig verbieden. Bovendien vinden veel van hen het verbod dat er al ligt afdoende. Dat houdt in dat je geen knalvuurwerk, knalstrengen (zoals Chinese matten), enkelschotsbuizen en vuurpijlen mag afsteken.

In Amsterdam en Haarlem werden eerder al vuurwerkverboden afgekondigd. De meeste ondervraagden denken dat zo'n verbod effectief is. Bijna de helft (46 procent) denk dat in hoge tot zeer hoge mate, en 19 procent in redelijke mate. Terwijl iets meer dan een derde (35 procent), niet denkt dat het helpt. Zij verwachten dat het er vooral voor zorgt dat meer mensen illegaal vuurwerk kopen.

Vuurwerkshow goed alternatief

De meeste deelnemers aan het onderzoek vinden professioneel georganiseerde vuurwerkshows een goed alternatief. In onder meer Amsterdam, Diemen en Hilversum gebeurt dit komende jaarwisseling. 55 procent is daar in hoge tot zeer hoge mate voorstander en 19 procent in redelijke mate. Iets meer dan een kwart (26 procent) vindt het geen goed alternatief en wil vooral zelf blijven afsteken.