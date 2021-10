Onduidelijkheid over afsteken vuurwerk: meeste gemeenten denken nog na

In Amsterdam mag deze jaarwisseling geen vuurwerk afgestoken worden door consumenten. Veel andere gemeenten in Noord-Holland moeten de knoop nog doorhakken. Van de circa dertig gemeenten die NH Nieuws sprak, zegt meer dan de helft nog niet te weten of er een totaal vuurwerkverbod komt. Ook zijn er gemeenten die nog twijfelen over het invoeren van specifieke vuurwerkvrije zones.

NH Nieuws / Geja Sikma

Onder meer in de gemeenten Amstelveen, Zaanstad, Texel, Koggenland en Wijdemeren is nog niet bekend of er een totaal vuurwerkverbod komt. Ook in Beverwijk, Laren, Blaricum en Purmerend twijfelt de gemeente nog. De gemeente Haarlem maakte eerder al wel bekend een totaal vuurwerkverbod in te voeren dit jaar. Verder zijn er gemeenten, onder andere Huizen, Oostzaan en Wormerland, waar ze nog twijfelen over het aanwijzen van specifieke vuurwerkvrije zones. Twee gemeenten geven aan dat er een grote vuurwerkshow komt. Voor het eerst is in de gemeente Diemen een centrale, gemeentelijke vuurwerkshow aan de Venserkade/Loswal. Hilversum organiseert al langer een jaarlijkse show. Daar geldt dit jaar geen algeheel vuurwerkverbod, maar er zijn wel twee vuurwerkvrije zones. Groot aantal vuurwerkvrije zones In Alkmaar en Weesp is de binnenstad een grote vuurwerkvrije zone. De gemeenten Diemen, Heemskerk en Velsen gaan nog een stap verder. Zowel in Heemskerk als Diemen zijn er dertig vuurwerkvrije zones. In Diemen zijn die onder meer rondom winkelcentra, zorginstellingen, scholen, ov-voorzieningen, het gemeentehuis, kinderboerderijen en hulpdiensten. In de gemeente Velsen zijn dit jaar zevenentwintig vuurwerkvrije zones. "Het is voor de veiligheid van de kinderen en dieren. Daarnaast hopen wij hiermee de overlast door vuurwerk in de omgeving te beperken", laat de woordvoerder van de gemeente weten. Tekst gaat verder onder de artikelen.

De inwoners van de gemeente Hollands Kroon kunnen zich alvast op de vuurwerkgekte verheugen. De gemeente laat weten dat er dit jaar geen totaal vuurwerkverbod komt. Ook gelden er geen specifieke vuurwerkvrije zones. "Hollands Kroon is een rustige, landelijke gemeente met weinig overlast", laat de woordvoerder weten. Ook in Edam-Volendam komt in principe geen totaal vuurwerkverbod en zijn er geen vuurwerkvrije zones. De gemeente Heemstede liet al eerder aan NH Nieuws weten dat er dit jaar volop vuurwerk mag worden afgestoken. Een verbod zou volgens de burgemeester bijna niet te handhaven zijn. Roep om duidelijkheid De woordvoerder van de gemeente Zandvoort geeft aan dat de gemeente groot voorstander is van landelijke regels over vuurwerk. Ook maker en importeur van vuurwerk Kees Makkelie van Makkelie Vuurwerk in Vijfhuizen hoopt op meer landelijke coördinatie. Hij wil zo snel mogelijk duidelijkheid. "We weten nu gewoon niet waar we aan toe zijn, terwijl ik dat wel moet weten. Zo moest ik bijvoorbeeld afgelopen week al de bestelling voor volgend jaar doorgeven", zegt Makkelie, die zijn vuurwerk in China laat maken. Evelien Arler van Witte Vuurwerk in Eemnes maakt zich daarentegen totaal geen zorgen over de regels met oud en nieuw. De verkoop gaat volgens haar nu al enorm goed. "Ook mensen uit plaatsen waar geen vuurwerk mag worden afgestoken, zijn al volop inkopen aan het doen." Arler verwacht dat het allemaal wel goed gaat komen en dat er door corona juist een grote behoefte is aan vuurwerk. "Vuurwerk is er juist voor mindere tijden. Op oudejaarsavond laat je alle narigheid achter je en begin je met een schone lei."

Situatie vorig jaar Tijdens de vorige jaarwisseling gold een tijdelijk vuurwerkverbod, dat was bedoeld om de zorg te ontlasten. Door het grote aantal coronapatiënten dat in het ziekenhuis lag, zou ieder vuurwerkslachtoffer er een te veel zijn, zo luidde de gedachte. Toch kwamen er tijdens de jaarwisseling uit de hele provincie klachten binnen over mensen die toch vuurwerk afstaken.