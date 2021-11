NH Nieuws-panel achter nieuwe coronamaatregelen: ook steun voor uitbreiding coronapas

Op meer plekken mondkapjes dragen, de terugkeer van de basisregels, en een uitbreiding van de coronapas. Het zijn opnieuw ingrijpende maatregelen. Maar 44 procent steunt die in hoge tot zeer hoge mate, 26 procent redelijk. Bijna een derde (29 procent) ziet er niks in.

Maatregelen helpen onvoldoende

Maar ook al is de meerderheid voor de maatregelen, ze denken niet dat het voldoende is om het stijgende aantal besmettingen en ziekenhuisopnames terug te dringen. Bijna de helft (48 procent) denkt dat.

Veel mensen geven aan dat vaccineren in hun ogen de enige echte weg is. Er is ook een groep die juist meer regels wil. En daarnaast zijn er ook ondervraagden die aangeven helemaal niet in de maatregelen te geloven of ze onnodig vinden.

Steun voor uitbreiding coronapas

Het demissionaire kabinet kondigde ook een uitbreiding van de coronapas aan. Bijna tweederde (63 procent) staat achter de pas waarmee je toegang krijgt als je gevaccineerd bent of een negatieve test kan overleggen. Twaalf procent vindt dat in redelijke mate en een kwart (25 procent) moet er niks van weten.

De meeste steun is voor het gebruik ervan bij evenementen (80 procent) en theaters, bioscopen en concertzalen (78%). Ook het in de sportwereld en Tweede Kamer omstreden besluit om de coronapas voor toegang bij sportverenigingen kan 66 procent steun rekenen. Het meest verdeeld zijn mensen over de coronapas op terrassen. Daar is 50 procent voor en 50 procent tegen.

