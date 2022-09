Hoornse ijsbaan De Westfries luidt noodklok: mogelijk niet open door stijgende energiekosten

Het is maar zeer de vraag of ijsbaan de Westfries in Hoorn begin volgende maand open kan. Als gevolg van de pan uitrijzende energieprijzen kampt beheerder Optisport met een extra kostenpost van zo'n 400.000 euro. De beheerder is niet in staat om dit zelf op te hoesten en heeft daarom een brandbrief naar de gemeente gestuurd met het verzoek om financiële steun. "Het is onze laatste strohalm", aldus Jakko Jan Leeuwangh van exploitant Optisport.

De exploitant van de ijsbaan wordt door de energieleverancier geconfronteerd met een verdrievoudiging van de prijzen. "De kosten voor een ijsbaan zitten sowieso vooral in de energielasten", aldus Leeuwangh. "Dus dan kan je wel nagaan dat daar het grote probleem ligt." Overigens klopte de beheerder in april van dit jaar ook al aan bij de gemeente omdat men op dat moment ook al tegen anderhalve ton aan extra energiekosten aankeek. De gemeente gaf toen geen thuis. Inmiddels zijn die extra kosten dus al opgelopen tot liefst vier ton. "Als die nieuwe bedragen van de energieleverancier doorkomen dan schrik je je kapot", vertelt Leeuwangh. "Er moet nu hulp komen, anders gaat het helemaal fout."

Niet alle ijsbanen in Noord-Holland trekken aan de bel Niet bij alle ijsbanen wordt de pijn gevoeld, zoals bij ijsbaan de Westfries. Zo laat een woordvoerder van de Amsterdamse Jaap Edenbaan weten dat hun energiecontract nog doorloopt tot eind volgend jaar. Ook de ijsbaan in Haarlem verwacht voor deze winter geen problemen, mede door hun beschikking over zo'n 1.700 zonnepanelen.

De zorgen rondom de gestegen energielasten worden ook gedeeld door de Koninklijke Nederlandse Schaatsbond (KNSB). Samen met andere bonden en betrokken werkgeversorganisaties luiden ze vandaag de noodklok. Ze zeggen dat versnelde verduurzaming een oplossing is, maar dat een noodfonds ter overbrugging noodzakelijk is. Als er niet snel hulp komt, dan moeten 6 tot 8 van de 22 ijsbanen in Nederland hoogstwaarschijnlijk hun deuren deze winter dicht houden. "Schaatsverenigingen zijn ’s winters volledig afhankelijk van de kunstijsbanen. Als die sluiten, kunnen hun 40.000 leden en de ruim 200.000 andere wekelijkse schaatsers buiten verenigingsverband nergens anders heen," aldus Herman de Haan, directeur-bestuurder van de KNSB.

Jakko Jan Leeuwangh, zelf oud-topschaatser, voorziet een rampscenario mocht het inderdaad zover komen dat de ijsbaan niet open kan. "Al die schaatsers die op deze plek trainen, zijn dan ineens aangewezen op de racefiets of op skeelers", voorziet Leeuwangh. "Geen trainingen, geen wedstrijden, geen kunstrijden, geen ijshockey. Het zijn allemaal sporten die belangrijk zijn voor de samenleving, voor de kinderen, voor iedereen. Ik moet er echt niet aan denken dat dat allemaal niet door kan gaan."

Verduurzaming nog weinig effect Overigens doet de exploitant haar best om de energievoorziening van de ijsbaan te verduurzamen. Sinds kort zijn er daarom zo'n 400 zonnepanelen geïnstalleerd. Maar daar win je volgens Leeuwangh de oorlog niet mee. "In de zomer heeft dat wel zijn waarde omdat de zon er dan vol op staat, maar in de winter heeft het op de kosten bijna geen invloed. Dan moet je denken aan een paar procent van het totale verbruik."

Gemeente Hoorn geeft nog geen uitsluitsel De gemeente Hoorn laat in een reactie aan NH Nieuws weten dat ze de brandbrief ontvangen hebben en zich ervan bewust zijn dat de stijgende energielasten voor hun inwoners, bedrijven en organisaties problemen met zich meebrengen. Ze gaan zo snel mogelijk met de exploitant van de ijsbaan, Optisport, om de tafel. "Maar er valt op dit moment niet te zeggen waar dit toe gaat leiden", aldus een woordvoerder van de gemeente.