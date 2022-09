Hoge energieprijzen staan opening IJsbaan Haarlem niet in de weg: '1700 zonnepanelen'

IJsbaan Haarlem verwacht op dit moment geen problemen door stijgende energieprijzen voor het komende schaatsseizoen. Haarlemse schaatsliefhebbers kunnen dus zonder zorgen hun ijzers uit het vet halen. Dankzij duurzame oplossingen kan de ijsbaan ook in deze tijden het hoofd boven water houden. "Ons doel is zo zuinig mogelijk het beste ijs produceren."

Energie is voor ijsbanen een grote kostenpost, die door de stijgende prijzen alleen nog maar groter wordt. Over iets meer dan een week begint de ijsbaan weer met het opspuiten van nieuw ijs. In oktober is de opening van het schaatsseizoen. Rob Kleefman van IJsbaan Haarlem verwacht dat ze dit jaar ondanks de hoge prijzen een normaal seizoen kunnen draaien.

"We zijn altijd al bezig geweest met verduurzaming", vertelt Kleefman. "De warmte die we onttrekken uit het beton waarop het ijs komt te liggen, gebruiken we in de winter bijvoorbeeld om onze gebouwen mee te verwarmen." Daarnaast worden er deze weken op het dak van de ijsbaan 1.700 zonnepanelen geplaatst.

Zo zuinig mogelijk

Op die manier drukt IJsbaan Haarlem de kosten, maar dat betekent niet dat er geen zorgen zijn voor de toekomst. "We zijn bijna dagelijks bezig met ons energieverbruik. Ons doel is om zo zuinig mogelijk het beste ijs te produceren. Daar staan we voor en daar willen we niet op beknibbelen."

Toch merkt Kleefman dat ook andere ijsbanen het zwaar hebben. "Met deze ontwikkelingen wordt het steeds lastiger om de begroting rond te krijgen. Zover is het bij ons gelukkig nog niet, maar je weet niet wat de toekomst brengt. Ik kan me best voorstellen dat andere ijsbanen denken, 'dan maken we maar iets minder hard ijs'. Maar ja, dat is natuurlijk eigenlijk geen optie."