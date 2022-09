Inflatie leidt tot grote zorgen: "Ik moet kiezen: naar het ziekenhuis of eten"

Leden van het NH Nieuws-panel maken zich grote zorgen over hun financiële toekomst. Dat blijkt uit onderzoek waaraan 1.815 leden deelnamen. Veel van de respondenten zeggen er nu al financieel slecht voor te staan, en de komende tijd met angst en beven tegemoet te zien. "Boodschappen doen lukt bijna niet", zegt bijvoorbeeld panellid Tamara uit Velsen.

NW / BSR AGENCY

Kobus uit Medemblik moet kiezen. "Of naar het ziekenhuis voor noodzakelijke zorg of eten." De torenhoge energierekening en enorme prijsstijgingen zorgen ervoor dat steeds meer mensen het moeilijk krijgen. Een ander panellid uit de gemeente Stede Broec heeft alle extraatjes al geschrapt: "We hebben geen sportlidmaatschap, abonnementen, nieuwe kleding, en gaan niet uit." 38 procent van de ondervraagden geeft aan er financieel matig of slecht voor te staan. Een veel grotere groep dan vorig jaar.

NH 360° Nieuw-Vennep De inflatie stijgt tot grote hoogte en energie is bijna niet meer te betalen. Daarover maken mensen in Noord-Holland zich grote zorgen, blijkt uit onderzoek van NH Nieuws. In de aanloop naar Prinsjesdag vraagt NH Nieuws zich af hoe Noord-Hollanders het hoofd boven water houden. Daarom zijn we de komende dagen in winkelcentrum De Symfonie in Nieuw-Vennep om te onderzoeken de afgekalfde koopkracht u raakt. Vanuit alle kanten: 360 graden. Van woensdag tot en met vrijdag zijn verslaggevers en redacteuren van NH Nieuws de hele dag aanwezig in het voormalig pand van Leemans, de schoenenketen die begin 2019 failliet ging. We nodigen jullie van harte uit om langs te komen, en onder het genot van een koffie jullie verhalen met ons te delen.

9 procent zegt grote financiële problemen te hebben, en 27 procent in redelijke mate. "Eigen bijdragen aan medicijnen, duurdere boodschappen, energiekosten die sneller stijgen dan iets wat ik ooit heb meegemaakt. Elke maand zak ik dieper in de schulden", legt Moosje uit Bloemendaal haar situatie uit. Graphic over de stand van de Nederlandse economie volgens de panelleden en de verschillen tussen 2021 en 2022. Tekst gaat daaronder verder.

Ook de mensen die het nu nog redden (62 procent) kijken vol zorgen naar wat nog gaat komen. "Ik heb nog geen financiële problemen. Maar hoe lang kan je steeds meer bezuinigen", vraagt Tineke zich hardop af. En, zo vult een NH Nieuws-panellid uit Den Helder aan: "Ik hou mijn hart vast voor de energiekosten van aanstaande winter." Vergeleken met vorig jaar zijn de panelleden aanzienlijk negatiever over de Nederlandse economie: dat was 26 procent, en nu 74 procent. Graphic over panelleden die in financiële problemen zijn gekomen. Maart 2022 vergeleken met september 2022. Tekst gaat eronder verder.

Bezuinigen, bezuinigen en nog eens bezuinigen "Ik heb moeite de eindjes aan elkaar te knopen", reageert Marco uit Haarlem. En Jan Tieman uit Huizen zegt: "Alles wordt duur. Een pakje boter van 89 cent kost nu 2,25 euro. Abnormaal!" En dus wordt de hand stevig op de knip gehouden. 60 procent bezuinigt in redelijk tot zeer hoge mate op hun uitgaven. De meeste proberen het energieverbruik terug te dringen, maar ook goedkoper boodschappen in te slaan. En er wordt flink beknibbeld op uitjes.

Ook Astrid uit Heemskerk doet er alles aan om de vaste lasten te kunnen betalen. "Door steeds minder uit te geven aan voedsel. In plaats van iedere dag een warme maaltijd, nu twee keer in de week soep, één keer koken en de rest van de week een broodmaaltijd." Graphic waarop het meest wordt bezuinigd. Percentages komen opgeteld boven de 100, omdat mensen meerdere keuzes mochten aangeven. Tekst gaat eronder verder.

Grote klap komt nog Ook van de mensen die (vrijwel) niet hoeven te bezuinigen horen we: 'nog niet'. Het zijn veelal mensen die interen op hun spaargeld. Maar bovenal is een groot deel van deze groep nog in het bezit van een goedkoper doorlopend energiecontract. Het is ook de reden dat iets meer dan tweederde (68 procent) van de panelleden verwachten er komend jaar (verder) op achteruit te gaan. Bijna een kwart (22 procent) verwacht dat het hetzelfde blijft en vier procent verwacht er op vooruit te gaan. En zes procent weet het niet of wil het niet delen. We praten de komende dagen verder over de koopkrachtcrisis in onze 360 graden-redactie in winkelcentrum de Symfonie in Nieuw-Vennep.