Met 100 euro per week proberen Sabine en haar zoons rond te komen: "Red het niet meer"

Sabine Decnop (30) en haar zoons Jovani (8) en Levi-Jay (6) komen sinds enkele weken structureel in de financiële problemen door de alsmaar stijgende inflatie. Voorheen wist het minimagezin het 'prima vol te houden met 80 euro per week', maar tegenwoordig redt de alleenstaande moeder het niet meer met 100 euro. "Elke vrijdag ontvang ik het geld van mijn bewindvoerder en de laatste tijd is het meestal rond de dinsdagmiddag al bijna op."

De inflatie in Nederland is in augustus verder opgelopen naar 12 procent, vergeleken met dezelfde maand een jaar eerder. Dat is het hoogste cijfer ooit in Nederland gemeten en daar beginnen de voedselbank in West-Friesland en zelfs middeninkomens al wat van te merken.

Ook Sabine (30), die samen met haar zoons in een eengezinswoning in Lutjebroek woont, merkt sinds een aantal weken op dat ze per week structureel niet genoeg overhoudt. Acht jaar geleden kwam de moeder in de schuldsanering terecht. Gelukkig heeft ze haar schulden inmiddels afbetaald, maar staat ze nog wel onder bewind en kan ze niet werken omdat ze nog kampt met een depressie.

Van haar bewindvoerder ontvangt ze elke week 100 euro. Van dat bedrag koopt Sabine de basisbenodigdheden, maar door de stijgende gasprijzen en inflatie lukt haar dat niet meer.

"Afgelopen vrijdag kreeg ik 100 euro gestort van mijn bewindvoerder", legt Sabine in haar keuken uit. "Op dit moment is daar nog 8,70 euro van over en daar moet ik tot aanstaande vrijdag mee doen."

Schaamte

In het verleden kwam Sabine in de financiële problemen, doordat ze na het verliezen van haar baan als beveiliger wegkeek van de blauwe brieven. Uiteindelijk trok ze alsnog aan de bel, omdat ze zich zorgen begon te maken over haar kinderen.