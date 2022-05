Situatie bij de voedselbank in West-Friesland nog 'redelijk beheersbaar'

Terwijl steeds meer gezinnen in Nederland aankloppen bij de voedselbank – een stijging van 15 procent – valt de situatie in West-Friesland nog mee. In vijf maanden tijd is het aantal gezinnen gestegen van 110 naar 121.

Steeds meer gezinnen kloppen aan bij de voedselbank. Zo ook in West-Friesland. Toch valt de situatie nog te overzien. "Het is wel ietsjes gegroeid, een kleine stijging van 10 procent", zegt Han Neef, voorzitter van de voedselbank in West-Friesland, aan NH Nieuws/WEEFF.

Zo'n acht jaar geleden waren dat er nog 275. "Dat is een gigantisch verschil, daar zijn we ook blij mee. Hopelijk blijft dat nog een lange tijd zo."

Dorpsgevoel

Want dat het hier nog meevalt, komt mede door het dorpsgevoel dat leeft in West-Friesland. "Hier kijken mensen naar elkaar om, helpen elkaar. In een stad ben je al snel een eenling", concludeert Neef. "De familieband is hier meer aanwezig."

Toch houdt hij de situatie goed in de gaten, doelend op de stijgende energieprijzen, inflatie en droogte. "Het is natuurlijk niet uitgesloten dat dit gaat veranderen, maar op dit moment zijn er geen signalen dat er een grote toeloop aan zit te komen. We volgen de ontwikkelingen op de voet."

Ook supermarkten en producenten proberen steeds minder voedsel weg te gooien. Dit heeft als gevolg dat overgebleven voedsel afneemt. "We zijn ons ervan bewust. Morgen houden we een inzamelingsactie bij de Dekamarkt in Blokker om de voorraad weer aan te vullen. Dat is voor ons ook essentieel."

Leefgeld

Volgens de voorzitter zijn de nieuwe klanten niet alleen mensen met een minimuminkomen. Ook Oekraïners worden tijdelijk geholpen. "We hebben nu drie gezinnen onder onze hoede, dus het valt nog mee. Maar veel worden ook geholpen door de gemeente, waar zij worden opgevangen. Ze krijgen dan leefgeld om van te leven."