Steeds meer West-Friezen kloppen aan bij voedselbank: "Vijf aanvragen per dag erbij"

In mei hielp de voedselbank in West-Friesland nog 121 gezinnen per week, nu is dat 125 en ze verwacht binnenkort tegen de 135 gezinnen te helpen. En daarnaast: "We hebben 25 intakegesprekken klaarstaan en we krijgen elke dag zo'n vijf nieuwe aanvragen binnen."

Bij de voedselbank in West-Friesland kan iedereen aankloppen die netto maximaal 250 euro (eenpersoonshuishouden) overhoudt voor eten en kleding. Na een uitgebreide intake wordt er gekeken of je ook echt in aanmerking komt. "Achter elke intake zit een verhaal. Bij veel verhalen lopen de tranen over je wangen", vertelt Han die ook vaak 'nee' moet verkopen aan mensen die aankloppen bij de voedselbank. "Maar je moet wel, anders rijst het helemaal de pan uit."

Minder producten beschikbaar

Han schrikt van de enorme stijging in aanvragen. "Dat is vreselijk veel. Ik hoop niet dat het structureel is. Anders hebben we een probleem en hebben we straks geen producten meer."

Want hij ziet naast een toename in het aantal aanvragen, ook een afname in de levering van producten aan de voedselbank. "Bedrijven zijn economischer gaan produceren. Ze letten ook op de kleintjes en bewaren voedsel tegen de houdbaarheidsdatum aan."

Eigenlijk mist Han stiekem wel het supermarktconcern Deen. "Daar hadden we toen een eigen sorteercentrum. Alles wat daar over was of terugkwam, kon zo bij ons in de schappen. Dit zijn we allemaal kwijt, we missen dit wel."

Genoeg voor alle gezinnen?

Voedselbank West-Friesland denkt voor nu maximaal 140 tot 145 gezinnen te kunnen helpen. "Daar hebben we nu de spullen voor." Dat staat tot schril contrast met het aantal gezinnen die ze tijdens de laatste economische crisis hielpen, namelijk 275 gezinnen. "Dat was een hele andere crisis." Maar, zegt Han, "er is bij ons nooit een stop. We willen mensen blijven helpen."

Han heeft een heel team met vrijwilligers, die dagelijks keihard helpen om aanvragen te behandelen, voedselpakketten klaar te zetten en uit te delen. "Zij helpen ook graag al deze mensen. Met hart en ziel."