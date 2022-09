NH Nieuws-panel: Noord-Holland heeft al genoeg vluchtelingen opgevangen

Wat de meerderheid van het NH Nieuws-panel betreft heeft onze provincie al genoeg vluchtelingen opgevangen en hoeven er geen nieuwe opvanglocaties bij te komen. Dat blijkt uit onderzoek waaraan 1.653 leden meededen.

Nog steeds worden er volop locaties gezocht om het aanmeldcentrum in het Groningse Ter Apel te ontlasten. Net iets meer dan de helft (51 procent) van het NH Nieuws-panel vindt niet dat hun gemeente extra vluchtelingen hoeft op te vangen. Veel deelnemers wijzen erop dat hun gemeenten al veel doen, en dat, dat genoeg is. "Laat ze eerst maar eens de echte vluchtelingen scheiden van de veiligelanders [red. asielzoekers uit veilige landen] en economische vluchtelingen. En de laatste twee meteen terugsturen", zegt Edwin uit Velsen. Bijna een kwart (22 procent) vindt wel dat hun gemeente meer moet doen. "Het is onze humane plicht", zegt Peter uit de gemeente Dijk en Waard. Toch is deze groep, en ook de leden die in redelijke mate voor extra opvang zijn (27 procent) kritisch. Zij vinden dat de opvang vooral kleinschalig moet, en ook eerlijker moet worden verdeeld. Geen zeecruiseschip voor 1.000 vluchtelingen Daarom is er dus ook weinig steun voor het plan om in Velsen-Noord een zeecruiseschip aan te leggen en daar 1.000 vluchtelingen op te vangen. Bijna tweederde van de ondervraagden (58 procent) vindt het een slecht idee. Zo is Ronald, inwoner van de gemeente, in het algemeen positief over het opvangen van vluchtelingen, maar niet over dit plan. "Qua inwonertal en voorzieningen is het onverantwoord." Ook het verplichten van gemeenten om vluchtelingen op te vangen stuit op veel verzet. Iets wat gebeurde in de Beemster, waar een Van der Valk-hotel wordt ingericht om 100 statushouders (mensen met een verblijfsvergunning) te huisvesten. 63 procent is er fel op tegen, en vooral het woord ondemocratisch valt veel.

Wel steun voor Oekraïeners, maar neemt af Voor de opvang van gevluchte Oekraïeners is meer enthousiasme. Voorstanders zeggen dat deze groep meer overeenkomsten met Nederlanders heeft. 38 procent vindt in hoge tot zeer hoge mate dat Oekraïeners in hun gemeente opgevangen moet worden, ook als daar bijvoorbeeld speciale locaties met woonunits voor moeten worden ingericht (40 procent). Al vinden veel NH Nieuws-panelleden ook dat deze units moet blijven staan als Oekraïeners vertrekken voor bijvoorbeeld daklozen of woningzoekenden uit de eigen gemeente. Wel blijkt de steun voor opvang minder groot dan aan het begin van de oorlog. In maart was 58 procent nog groot voorstander. Ook de groep die er op tegen is groeide van 10 naar 23 procent.

Onder de 5.392 leden van het NH Nieuws-panel hielden we een enquête over hoe ze aankijken tegen de vluchtelingencrisis. In totaal deden 1.653 mensen mee aan het onderzoek. Wil je ook meepraten over allerlei onderwerpen in Noord-Holland? Geef je dan hier op voor het NH Nieuws-panel. Je wordt dan ongeveer eens per maand uitgenodigd voor onze enquêtes.