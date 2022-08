Huizen zet deur open voor terugkeer 'vluchtelingenboot' aan haven

Het zou zomaar kunnen dat er na de zomer weer een hotelboot aanmeert aan de haven van Huizen om een groep vluchtelingen op te vangen. De gemeente Huizen zet de deur op een kier om na augustus voor een paar maanden weer tot tweehonderd vluchtelingen te verwelkomen. Nog deze week praat de gemeenteraad over hoe de gemeente kan helpen met het opvangen van vluchtelingen en hoe die opvang er dan uit moet gaan zien.

En dat is Huizen goed bevallen. De opvang van vluchtelingen op een boot zorgde ervoor dat er geen huizen uit het toch al karige huizenaanbod gereserveerd hoefden te worden. Daarnaast kwam er van alle kanten uit de samenleving hulp voor de groep vluchtelingen, waardoor Huizen een meer dan tevreden gevoel over heeft gehouden aan de kortdurende opvang.

Hotelboot voor 150 asielzoekers ligt klaar: "We willen écht toegankelijk zijn"

Vluchtelingen zullen Huizen missen: 'We voelden ons hier geen asielzoeker'

De opvangboot vertrok afgelopen voorjaar, maar de roep om opvangplekken voor vluchtelingen is allesbehalve kleiner geworden. Sterker nog: de Gooise gemeenten zijn door het Rijk gevraagd om op korte termijn 225 noodopvangplekken voor vluchtelingen te maken. Dat moet de druk wegnemen van de reguliere vluchtelingenopvangplekken, die al tijden overvol zitten.

Terugkeer hotelboot

Huizen staat niet onwelwillend tegenover een terugkeer van de opvangboot. Als er een verzoek komt dan wil Huizen weer kijken of er opnieuw een boot voor vluchtelingen aan kan meren aan de haven, zo stelt het college voor aan de gemeenteraad.

"De opvang eerder dit jaar in Huizen is goed verlopen en omarmd door de Huizer samenleving. Dat geeft ons vertrouwen om opnieuw en samen met de Huizer samenleving een veilige plek te bieden aan asielzoekers als dat nodig is", aldus het college.

Volgens Huizen is er snel te handelen, omdat het vaarseizoen na de zomer toch meteen op zijn einde loopt.

Tot tweehonderd vluchtelingen

Net als afgelopen voorjaar zou het gaan om kortdurende opvang, wat Huizen betreft voor drie tot zes maanden. Halverwege zou er dan voor het eerst geëvalueerd moeten worden over de gang van zaken en kan bepaald worden of het goed gaat en de opvang door kan gaan of dat er gestopt moet worden.

Het zou ook opnieuw gaan om opvang van tot tweehonderd mensen, waarbij Huizen een voorkeur uitspreekt voor een aantal van 150 vluchtelingen op de boot. Ook deze keer zou het vooral gaan om volwassen mannen en vrouwen. Met dat aantal zou Huizen een 'aanzienlijke bijdrage' kunnen leveren aan de oplossing van 'een zeer urgent probleem'.

Nog geen verzoek

Of de boot er daadwerkelijk weer komt, blijft wel nog afwachten. Huizen zegt alleen te handelen als er een verzoek komt van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) en zo'n verzoek ligt er nog niet, al beseft Huizen wel dat dat elke dag kan veranderen.

De opvangboot is wat Huizen betreft de enige plek waar het vluchtelingen kan en wil opvangen. Door de locatie en alle voorwaarden nu al vast te stellen, wil Huizen snel kunnen handelen als de gemeente daadwerkelijk gevraagd wordt vluchtelingen op te vangen