Amsterdam krijgt cruiseschip voor duizend extra vluchtelingen in Westelijk Havengebied

Amsterdam gaat duizend extra vluchtelingen opvangen. De asielzoekers worden zeker zes maanden op een cruiseschip in het Westelijk Havengebied, nabij de Coentunnel, gehuisvest. Dat meldt verantwoordelijk wethouder Rutger Groot Wassink. Om doorstroming van vluchtelingen te verbeteren, komen er ook versneld maximaal 3000 flexwoningen in de stad.

Het schip wordt op 1 oktober voor zeker zes maanden in gebruik genomen en moet een bijdrage leveren aan de oplossing van de asielcrisis in Nederland. Al wekenlang slapen asielzoekers bij het aanmeldcentrum in Ter Apel in de buitenlucht, omdat er onvoldoende opvangplekken in Nederland zijn.

Mocht de crisis over een halfjaar nog voortduren, dan is het mogelijk dat er langer asielzoekers worden opgevangen op de boot. Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) zorgt voor de exploitatie. De kosten worden gedekt door het Rijk. In Velsen-Noord komt binnenkort ook een cruiseboot waar 1000 vluchtelingen op kunnen.

Op het schip worden vanaf begin oktober duizend mensen opgevangen. Dat kan oplopen tot maximaal 1500. Of dat ook gebeurt, hangt af van twee geplande evaluatiemomenten.

Wethouder Groot Wassink noemt de situatie in Ter Apel hartverscheurend. "De opvang op het cruiseschip is alleen een oplossing voor de korte termijn. Het is belangrijk dat het Rijk samen met gemeenten de vastgelopen asielketen hervormt, zodat dit soort noodoplossingen in de toekomst niet meer nodig zijn en mensen op een vaste plek kunnen worden opgevangen."

Flexwoningen

Tijdens de onderhandelingen over de asielopvang met Den Haag heeft Amsterdam afgedwongen dat het kabinet versneld extra geld vrijmaakt voor flexwoningen, waardoor er meer doorstroming in de huizenmarkt kan plaatsvinden. Het gaat om de bouw van maximaal 3.000 flexwoningen. De eerste duizend woningen worden bekostigd door het Rijk met een bijdrage van twaalf miljoen euro.

De woningen worden voor een periode van zeker tien jaar geplaatst en zullen voor iedereen die er aanspraak op maakt beschikbaar komen. Amsterdam kiest dus niet zoals Utrecht om tijdelijk alleen woningen aan statushouders te geven.

Door de komst van de asielboot neemt het aantal vluchtelingen in Amsterdam flink toe. Op dit moment worden er in totaal 2100 vluchtelingen en asielzoekers opgevangen (exclusief vluchtelingen uit Oekraïne), dat aantal groeit dus tot maximaal 3600.