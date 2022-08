Blaricum gaat Oekraïense vluchtelingen opvangen in stacaravans op De Woensberg

De gemeente Blaricum gaat Oekraïense vluchtelingen tijdelijk huisvesten in stacaravans op recreatieterrein De Woensberg. Het terrein is volgens de gemeente een geschikte locatie omdat het nu niet wordt gebruikt en een deel van de kabels en leidingen er al liggen.

De eigenaar van het recreatieterrein gaat 59 stacaravans plaatsen en in overleg met de gemeente worden deze nu beschikbaar gesteld voor de Oekraïense vluchtelingen, zo laat de gemeente in een persbericht weten.

"De stacaravans worden voor 2 jaar in gebruik gegeven voor Oekraïense vluchtelingen. De

tijdelijke huisvesting is bedoeld voor vluchtelingen uit Oekraïne die nu al in de regio

verblijven, dit zijn vooral vrouwen en kinderen", aldus de gemeente.

Omwonenden van het recreatieterrein hebben een brief met informatie van de gemeente ontvangen. Op 8 september wordt er voor bewoners met vragen een bijeenkomst in het gemeentehuis georganiseerd.