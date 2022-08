Opvang asielzoekers Velsen-Noord loopt 'enkele weken' vertraging op

Het streven was 1 september, maar 1 oktober lijkt waarschijnlijker als begindatum voor de opvang van duizend asielzoekers in een cruiseschip in Velsen-Noord. De VOB-kade, waaraan het cruiseschip komt te liggen, moet daarvoor over 'enkele weken' geschikt gemaakt zijn. Dat staat onder andere in de voortgangsbrief van vandaag over de crisisopvang in de gemeente Velsen die het college van B&W elke twee weken de deur uit stuurt.

VOB kade en Silja Europa - NH Nieuws ; Tallink Grupp

De VOB-kade bleek onlangs nog niet veilig genoeg om een groot zeecruiseschip langs te leggen, maar inmiddels ligt er een kade-ontwerp dat wel aan de eisen voldoet. Alleen bij windkracht 10, wat volgens het KNMI eens in de 25 jaar zou voorkomen, moeten er nog meer maatregelen getroffen worden. Het plan moet de komende tijd nog wel in grofweg twee stappen gerealiseerd worden: om het schip veilig te kunnen aanleggen, moeten er 'in enkele weken' extra bolders en buispalen komen aan de kade, nadat 'andere vraagstukken' naar verwachting volgende week zijn opgelost. 'Gemeente doet er alles aan' De brief licht die 'andere vraagstukken' niet toe, maar eerder werd gesproken over bijvoorbeeld onderzoek naar het effect van de komst van het schip op werkzaamheden aan de Velsertunnel en andersom, en het controleren of er geen explosieven uit de Tweede Wereldoorlog meer in de grond langs de kade zitten. Volgens haar brief 'doet de gemeente er alles aan om in september de vluchtelingen op te kunnen vangen op het schip', maar het wordt dus zeker 'enkele weken' later dan de streefdatum van 1 september. Tekst loopt door onder de links.

Het schip dat de mensen moet opvangen, Silja Europa, ligt ondertussen nog in de haven van Tallink, maar is afgelopen zaterdag wel al overgedragen door de rederij Tallink Grupp aan het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). Wanneer het precies afvaart richting Nederland, blijft onduidelijk. Als het schip er eenmaal in Velsen-Noord ligt, zal er een 'gevarieerde groep asielzoekers' worden opgevangen, volgens een veiligheidsplan dat de gemeente vandaag publiceerde. 'De diversiteit zit onder meer in leeftijd, (gezin)samenstelling, geslacht en nationaliteit.' Welke groepen en aantallen daar precies bij horen, zeggen het COA en gemeente nog niet. Wel staat er in het plan dat 'het opvangen van overlastgevende bewoners van andere COA-locaties niet op locatie Velsen-Noord zal worden toegepast'. Kleine en grotere incidenten Ook andere eisen van de gemeente staan er zwart op wit: de einddatum van de asielopvang in Velsen-Noord is en blijft 1 maart, aldus het veiligheidsplan. Bovendien krijgen bewoners elke 14 dagen de van zich te laten horen in een overleg 'ter bevordering van de relatie tussen de bewoners van de opvanglocatie en de omwonenden'. Nu de komst van het schip steeds concreter wordt en dichterbij komt, heeft de gemeente ook een beroep gedaan op het Rijk voor extra politie-inzet in het dorp: de gemeente denkt op basis van ervaringen in Ter Apel vijf politiemensen, twee boa's en een jeugdboa extra nodig te hebben om 'kleine en grotere incidenten' na de komst van de 1.000 mensen goed op te kunnen vangen. En dat is nog niet alles: op en rond het cruiseschip zijn er vierentwintig-zeven in ieder geval altijd zes beveiligers beschikbaar op en rondom de opvanglocatie. Eerder werd ook duidelijk dat de mensen op het schip een eigen dokter kunnen bezoeken; ook dat staat nog eens benoemd in het veiligheidsplan. Velsen-Noorders waren bezorgd dat de enige dokter uit het dorp het nog veel drukker zou krijgen dan al het geval is.