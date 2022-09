NH 360° Nieuw-Vennep: van koopkracht naar koopjesjacht

Van net niet rondkomen tot torenhoge schulden: door de stijgende prijzen en de recordinflatie wordt ons geld snel minder waard. Vanuit een leegstaand winkelpand in het Vennepse winkelcentrum De Symfonie doet NH Nieuws drie dagen verslag van jouw koopkracht, maar ook van creatieve manieren waarmee Vennepers rode cijfers op hun bankrekening voorkomen. We zijn benieuwd naar jouw oplossingen. Kom je ook langs?

Van woensdag tot en met vrijdag zijn verslaggevers en redacteuren van NH Nieuws de hele dag aanwezig in het voormalig pand van Leemans, de schoenenketen die begin 2019 over de kop ging. We nodigen jullie van harte uit om langs te komen, en onder het genot van een koffie jullie verhalen met ons te delen.

Pop up-redactie

Ook terwijl verslaggevers Niels van Steijn en Jesler Bos naar verhalen speuren in het winkelcentrum, staan de deuren van onze pop up-redactie voor jullie open. Kom binnen en vertel ons hoe jij er financieel voorstaat. Red je het nog, of moet je de eindjes al aan elkaar knopen? We horen het graag.

Voor de eerste NH 360° sloeg NH Noordkop haar kamp op in de haven van Den Oever, waar we drie dagen lang naar verhalen van en over vissers hengelden. Gelet op de aangescherpte stikstofregels vroeg NH vissers naar hun eigen toekomstperspectief én dat van de visserij.