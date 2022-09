Champions League-wedstrijd tegen Rangers eerste serieuze test voor fit Ajax

Op de persconferentie vanmiddag vertelde Daley Blind dat Ajax eigenlijk een lange voorbereiding achter de rug heeft op weg naar het miljardenbal. In de Johan Cruijff Schaal ging de landskampioen weliswaar tegen PSV hard onderuit , maar in de eredivisie is de score honderd procent: alle competitiewedstrijden werden gewonnen. "We kijken ontzettend uit naar de wedstrijd tegen Rangers. Dan zal blijken hoe we er echt voor staan", aldus Blind.

Wijndal maakte half augustus zijn laatste minuten voor Ajax in de competitiewedstrijd tegen FC Groningen (6-1) . Daarna zat de voormalig aanvoerder van AZ tegen Sparta (0-1) op de bank, maar kwam hij vervolgens vanwege een blessure niet meer in actie. Wijndal traint op dit moment ook niet met de groep mee.

Dat Ajax in de Champions League niet meer kan beschikken over spelers als Haller, Antony en Martinez is een gegeven waar Blind niet wakker van ligt. "Als jongens een mooie transfer maken, staan er ook weer nieuwe jongens op. Dat zal bij Ajax altijd zo zijn. Ik ben heel nieuwsgierig. In de competiie creëren we veel en geven weinig weg, dat geeft heel veel vertrouwen. Het zegt alleen niks voor de wedstrijd van morgen, want de Champions League is een ander niveau."

Ajax - Rangers FC begint morgenavond om 18.45 uur. Tobias Stieler is de scheidsrechter. De Duitser floot Ajax voor het laatst in 2020 in de met 1-0 gewonnen thuiswedstrijd tegen Liverpool.