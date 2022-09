Dubbelslag Bergwijn helpt Ajax in het zadel tegen Cambuur na onrustige week

Tegen de verwachtingen in was de eerste grote kans voor de Friezen. Roberts Uldriķis legde de bal klaar voor Michael Breij in het strafschopgebied, maar hij schoot de bal van vlak bij over het doel. Het spel golfde hierna op en neer zonder grote kansen voor de Amsterdammers. Desondanks brak Steven Bergwijn na 35 minuten de ban. Een voorzet van Steven Berghuis werd slecht weggewerkt door Marco Tol, waarna Bergwijn scoorde: 1-0.

Het ging de afgelopen dagen in Amsterdam weinig over de wedstrijd tegen Cambuur, maar vooral over transferperikelen. Zo weigerde Edson Álvarez om donderdag te trainen wegens een mogelijke transfer naar Chelsea. Opvallend genoeg was dat geen reden voor Alfred Schreuder om de Mexicaan vanaf de bank te laten beginnen. Aanwinsten Florian Grillitsch en Lucas Ocampos zaten wel langs het veld.

Veel tijd om bij te komen, kreeg Cambuur niet. De doelpuntenmaker kreeg alle tijd en ruimte, waardoor hij van verre afstand schitterend raak schoot, 2-0. In de tweede helft bleef Álvarez op de bank, zijn vervanger was Kenneth Taylor. Terwijl Mohamed Kudus in het veld kwam voor Brian Brobbey. De Ghanees had eerder in de week,net als Álvarez, geweigerd om te trainen. Everton had zich namelijk voor hem gemeld.

Invallers belangrijk

Kudus zorgde direct voor gevaar, maar zijn schot werd net aan gekeerd. Devyne Rensch scoorde - met enig fortuin - de derde goal van Ajax. Een inzet van Taylor kwam via de hak van Rensch in het doel: 3-0. Uiteindelijk kon Kudus wél juichen na een prachtige assist van Calvin Bassey, 4-0. In de slotfase liet Schreuder aanwinst Ocampos nog debuteren. De zege van Ajax kwam geen moment meer in gevaar.

De focus van de Amsterdammers zal gaan op woensdag. De landskampioen begint dan vanaf 18.45 uur aan een nieuwe campagne in de Champions League. Tegenstander in de eigen Johan Cruijff Arena is Rangers.

Opstelling Ajax: Pasveer; Rensch; Timber (Sánchez/79); Bassey; Blind; Álvarez (Taylor/46); Klaassen; Berghuis; Tadic (Ocampos/80); Brobbey (Kudus/46); Bergwijn (Conceição/61)