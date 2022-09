Europese duels Ajax en AZ zorgen voor gewijzigd programma in de eredivisie

De eerste wijziging is voor de Alkmaarders in het weekend van 10 en 11 september. AZ speelt dan 11 september vanaf 16.45 uur tegen FC Twente, door de eerste speelronde van de Conference League. Dat geldt ook voor 9 oktober, als er vanaf 14.30 uur wordt afgetrapt in Utrecht tegen de plaatselijke FC.

Het is ook nog onzeker of de derby tegen FC Volendam op 30 oktober of 9 november wordt gespeeld. Dat wordt op een later tijdstip bepaald, vanwege de relevantie van het laatste groepsduel in de Conference League van AZ.

Klik hier voor de link naar het volledige gewijzigde programma.