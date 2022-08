Ajax speelt met huur Ocampos in op vertrek Antony

Lucas Ocampos zal dit seizoen de clubkleuren van Ajax gaan verdedigen. De Argentijn wordt gehuurd van het Spaanse Sevilla, waar hij op dit moment onder contract staat. Ocampos wordt voor één seizoen gehuurd en daarnaast is er een optie tot koop opgenomen in de huurovereenkomst.

Ajax was na het vertrek van Antony naar Manchester United op zoek naar een nieuwe vleugelaanvaller en is uiteindelijk uitgekomen bij Ocampos. De transfer leek dinsdag al rond te zijn, maar woensdagochtend sijpelde het nieuws door dat de raad van commissarissen van de Amsterdammers dwarslag over het transferbedrag. Uiteindelijk is er nu dus gekozen voor een huurovereenkomst.

Tiende versterking

De 28-jarige Ocampos speelde in de jeugd van River Plate alvorens hij in 2012 naar Europa vertrok. Voordat de Argentijns international in 2019 bij Sevilla tekende, speelde hij in bij AC Milan, Genoa, Olympique Marseille en AS Monaco. Voor Argentinië speelde Ocampos tot op heden tien interlands.

Ocampos is na Florian Grillitsch, Steven Bergwijn, Calvin Bassey, Brian Brobbey, Owen Wijndal, Ahmetcan Kaplan, Francisco Conceição, Jorge Sánchez en Lorenzo Lucca alweer de tiende versterking voor de regerend landskampioen.