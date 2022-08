Oostenrijker Grillitsch transfervrij naar Ajax

Ajax heeft zich op de slotdag van de zomerse transfermarkt versterkt met Florian Grillitsch. De international van Oostenrijk heeft zijn handtekening gezet onder een eenjarig contract met een optie voor nog een jaar. De 27-jarige middenvelder was transfervrij.

Grillitsch zijn laatste club was het Duitse Hoffenheim. In vijf jaar tijd kwam de controlerende middenvelder tot 151 officiële duels voor de Duitse subtopper. Bij Hoffenheim speelde Grillitsch in het seizoen 2019/20 onder de huidige Ajax-trainer Alfred Schreuder, die daar toen aan het roer stond. Voor het nationale elftal van Oostenrijk staat de teller voor Grillitsch tot op heden op 33 interlands.

Florian Grillitsch is na Steven Bergwijn, Calvin Bassey, Brian Brobbey, Owen Wijndal, Ahmetcan Kaplan, Francisco Conceição, Jorge Sánchez en Lorenzo Lucca alweer de negende versterking voor de regerend landskampioen.