FC Volendam hard onderuit in Eindhoven; PSV scoort zeven keer

Vijf minuten voor de rust was het opnieuw Gakpo die wist te scoren. De vleugelaanvaller ging buitenom bij Carel Eiting en met een droge knal schoot hij raak in de verre hoek. Tot verbazing van het publiek in Eindhoven liet twee minuten later FC Volendam opeens van zich spreken. Henk Veerman zorgde voor de 3-1 ruststand nadat de boomlange spits PSV-verdediger Jarrad Branthwaite wist uit te spelen en succesvol kon afronden.

FC Volendam stond in de eerste helft zoals verwacht met de rug tegen de muur en moest na bijna een half uur spelen dan ook de tweede tegentreffer incasseren. Derry John Murkin trok Guus Til naar beneden in het strafschopgebied waardoor de bal op de stip ging. Cody Gakpo benutte het buitenkansje en verdubbelde zo de voorsprong voor PSV: 2-0.

FC Volendam begon aan het duel in een 5-3-2 opstelling om meer defensieve zekerheid in te bouwen tegen de titelkandidaat uit Eindhoven. Het tactisch strijdplan van Wim Jonk kon echter al na welgeteld 21 seconden in de prullenbak toen Xavi Simons doelman Filip Stankovic wist te passeren. Het van Paris Saint-Germain overgekomen talent tikte van dichtbij een rebound binnen nadat Brian Plat bijna zijn eigen doelman had gepasseerd.

Net zoals aan het begin van de eerste helft, lag de bal ook in de tweede helft alweer vliegensvlug achter Stankovic. Na 77 seconden in het tweede bedrijf scoorde PSV de 4-1. Jordan Teze schoot via het been van Plat de vierde voor de ploeg van Ruud van Nistelrooy binnen. Ook de 5-1 liet niet lang op zich wachten. Cody Gakpo completeerde zijn hattrick door met wat geluk via de borst van Damon Mirani raak te schieten.

Meer leed bespaard

Helaas voor FC Volendam was daarmee de honger naar doelpunten van PSV nog niet gestild. Xavi Simons maakte na een snelle counter de zesde voor PSV en twaalf minuten voor tijd was Johan Bakayoko was verantwoordelijk voor de 7-1. Meer leed werd de ploeg van Jonk gelukkig bespaard. Lichtpuntje voor FC Volendam was nog wel het debuut van Imran Nazih. Het 16-jarige talent mocht nog ruim twintig minuten meedoen bij Volendam.

Het is de tweede nederlaag voor FC Volendam in het nog prille seizoen. Na vier wedstrijden staat het Nieuwe Oranje nu met vier punten op de dertiende plaats in de eredivisie. Aanstaande zaterdag wacht de volgende krachtmeting. Dan gaat FC Volendam op bezoek bij Sparta.