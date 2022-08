FC Volendam pakt eerste overwinning van het seizoen na zege op FC Twente

De ploeg van trainer Wim Jonk stond meteen onder druk en in de vierde minuut werd Twente-spits Ricky van Wolfswinkel gevaarlijk, maar keeper Filip Stankovic pakte die bal. Daarna bleven de bezoekers gevaarlijk via onder andere Christos Tzolis.

Afgekeurd

Na ruim een kwartier spelen kwam FC Volendam in de wedstrijd. De eerste kans voor de Volendammers was voor Derry John Murkin. Hij schoot in de binnenhoek, maar keeper Unnerstall tikt de bal over de achterlijn. Even later was het Robert Mühren die op de lat tikte na aangeven van Henk Veerman. Brian Plat leek in de 21e minuut te scoren, maar zijn goal werd afgekeurd vanwege buitenspel.

Richting de rust brak er weer een sterke periode aan van FC Twente. Zo voorkwam Henk Veerman een goal door de bal van de lijn te halen en stond Stankovic uitstekend te keepen na een schot van Tzolis.